Reisebüros machen Klimaschutz "buchbar"

8.800 Reisebüros in Deutschland ermöglichen automatische CO2-Kompensation

Urlauber können den Ausgleich sofort leisten

Meilenstein für Klimaschutz im Tourismus





Ob Flüge oder Kreuzfahrt: Der Tourismus steht massiv in der Kritik der Klimaaktivisten.



Mit einem großangelegten Projekt wollen nun deutschlandweit gut 8.800 Reisebüros zeigen, dass sie sich am Kampf gegen die Erderwärmung beteiligen: Quer durch die größten Ketten und Kooperationen ermöglichen die Agenturen ab Ende September eine automatische CO2-Kompensation bei jeder Reisebuchung.



Hinter dem Projekt steckt eine Zusammenarbeit zwischen Deutschlands größtem Reisebüro-Verbund Quality Travel Alliance (QTA) und der Klima-Agentur Atmosfair. Das berichtet das Tourismus-Fachmagazin fvw.



Die Reisebüros errechnen für jeden gebuchten Urlaub die anfallende Menge an CO2. Die Kunden können dafür eine „Wiedergutmachung“ in Form des entsprechenden Euro-Betrags leisten. Das Geld fließt über Atmosfair in Klimaschutz-Projekte in der Dritten Welt, zum Beispiel in den Kauf von Biogas-Anlagen und Solar-Kochöfen. Damit soll Menschen, die noch keinen Zugang zum Stromnetz haben, von Anfang an eine umweltfreundliche Alternative zu Kohlekraftwerken geboten werden.



QTA-Chef Thomas Bösl wertet diesen Schritt als „Meilenstein für den Klimaschutz im Tourismus“. Geplant ist, das Projekt gemeinsam mit den großen Reiseveranstaltern, Hotels, Flughäfen und Fluggesellschaften auszubauen.

