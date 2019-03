Pressemitteilung BoxID: 745708 (FVW Medien GmbH)

Eurowings.com verkauft Tickets fremder Airlines

.





Lufthansa-Billigflieger baut Online-Plattform aus

Ab April Umsteigertickets im Angebot

Weitere Busanbieter und Standsted Express werden Vertriebspartner





Die Low Cost Airline der Lufthansa, Eurowings, treibt den Ausbau der eigenen Plattform zum digitalen Reisebegleiter voran. In einem nächsten Schritt will Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner nun Tickets anderer Airlines via Eurowings.com verkaufen. Nach dem Vorbild von Easyjet startet auch Eurowings damit nun ein Umsteigerprogramm.



Das Projekt dahinter heißt bei Eurowings "Virtuell Interlining". Über eine Schnittstellen-Technologie sollen künftig Eurowings-Flüge von den Kunden selbst mit Flügen anderer Airlines zu Umsteigeverbindungen kombiniert werden. "Wir werden andere Airlines via virtuelles Interlining mit Eurowings-Flügen verknüpfen und dadurch zahlreiche Umsteigeverbindungen mit anderen Fluggesellschaften anbieten können", kündigt Oliver Wagner im fvw-Gespräch an.



Bereits Mitte April soll der als Self Connect bekannte Service bei Eurowings möglich werden. Welche Fluggesellschaften der Billigflieger zum Start anbinden wird, das wollte Wagner zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.



Technik-Partner für das virtuelle Interlining bei Eurowings ist die isländische Firma Dohop. Sie arbeitet in gleicher Mission bereits mit Eurowings-Wettbewerber Easyjet zusammen. Easyjet treibt seit 2017 das Umsteigerprogramm "Worldwide by Easyjet" voran und bietet Reisenden darüber unter anderem Umsteigeoptionen von Easyjet auf Flüge von Norwegian, Westjet, Emirates, Virgin Atlantic, Singapore Airlines, Scoot und Air Transat an.



Im Bussegment will Eurowings ihre Plattform ebenfalls um weitere Anbieter erweitern. Nach Flixbus hat Wagner hier bereits Verträge mit National Express, Regiojet und Eurolines unterzeichent, die künftig ebenfalls ihre Tickets via Eurowings.com anbieten werden. Zudem können Eurowings-Kunden dort bald auch Tickets für den Stansted Express buchen, der ihnen für den Trip nach London bereits frühzeitig das Zugticket vom Airport in die Innenstadt sichert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (