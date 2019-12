Pressemitteilung BoxID: 778310 (Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH)

Erstes rundes Jubiläum: "Loss mer singe" und VRS gehen in der kommenden Session zum zehnten Mal "op Jöck"

Vergabe der kostenlosen Einlasskarten für die Einsingabende startet am 12.12.2019

Es geht wieder los: Viele karnevalsbegeisterte Hobbysänger freuen sich auf den Beginn der nächsten Runde der jecken Einsingabende von „Loss mer singe“ (LMS). Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) unterstützt die Kölner Kneipentour weiterhin als Sponsor und trägt diese Idee bereits seit zehn Jahren gemeinsam mit LMS unter dem Namen „Loss mer singe op Jöck“ über die Kölner Stadtgrenze hinaus ins gesamte Verbundgebiet.



„Loss mer singe op Jöck“ an 13 Veranstaltungsorten

Auch im kommenden Jahr gehen LMS und der VRS in Kooperation mit den örtlichen Verkehrsunternehmen mit den kultigen Mitsingpartys im Kölner Umland wieder auf Tour. In insgesamt 13 Lokalitäten im VRS-Gebiet wird zwischen dem 15. Januar und dem 14. Februar 2020 gesungen und gefeiert. In dieser Session wird es einen ganz neuen Veranstaltungsort geben: das „Café Bistro Picasso“ in Rösrath. Zudem kam es innerhalb von Elsdorf zu einem Standortwechsel: Hier findet das Mitsingkonzert im Januar im „Forum :terra nova“ statt.



VRS-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober freut sich über die anhaltende Beliebtheit von „Loss mer singe op Jöck“: „Das zeigt, dass unser Engagement bei den Jecken gut ankommt. Für uns als Verkehrsverbund macht eine Unterstützung der Mitsingabende sehr viel Sinn. Viele Jecken kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Veranstaltungen und fahren nach dem Einsingen wieder mit Bus und Bahn sicher nach Hause.“



Eintritt frei – Einlasskarten schnell sichern

Der Eintritt zu den Mitsingabenden, an denen nicht nur kräftig gesungen, sondern auch der Karnevalshit des Abends gekürt wird, ist wie immer frei. Es werden jedoch ab dem 12.12.2019 (Achtung: In Bedburg bereits ab dem 06. Dezember!) Einlasskarten für die Veranstaltungen vergeben. Schnell sein lohnt sich, denn die Karten sind in der Regel schnell vergriffen.



Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:



Mi., 15.01.2020: Forum :terra nova

Kerpener Str./Nordrandweg | 50189 Elsdorf

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 17.01.2020: Bürgerzentrum Steinbreche

Dolmanstr. 17 | 51427 Bergisch Gladbach

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr

Erhältlich bei: Charlies Karnevalsshop, Immanuel-Kant-Straße 1, 51427 Bergisch Gladbach (max. 4 Karten pro Person)



So., 19.01.2020: Gasthaus zum Stiefel

Bonngasse 30 | 53111 Bonn

Einlass: 14 Uhr

Beginn: 15 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Mi., 22.01.2020: Schützenhaus Dormagen

Bürger-Schützen-Allee | 41539 Dormagen

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr

Erhältlich bei: Fadenlauf - Die Stoffboutique, Kölner Straße 149 (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 24.01.2020: Wirtshaus am Bock

Konrad-Adenauer-Platz 2 | 51465 Bergisch Gladbach

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Do., 30.01.2020: Café Bistro Picasso

Hauptstr. 246 | 51303 Rösrath

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 31.01.2020: Dombrauhaus

Saarstraße 1 | 51375 Leverkusen

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Mi., 05.02.2020: Alte Drahtzieherei

Wupperstr. 8-10 | 51688 Wipperfürth

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 07.02.2020: Brauhaus Rheinbach

Wilhelmplatz 1 | 53359 Rheinbach

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Sa., 08.02.2020: Hennefer Wirtshaus

Bahnhofstraße 19 | 53773 Hennef

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2018, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Mi., 12.02.2020: Brühler Wirtshaus am Schloss

Max-Ernst-Allee 2 | 50321 Brühl

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 14.02.2020: Hugi‘s Bistro

Stiftsstraße 44 | 50171 Kerpen

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 12.12.2019, 17.30 Uhr (max. 4 Karten pro Person)



Fr., 14.02.2020: Trattoria II Club

Bergheimer Str. 20 | 50181 Bedburg

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Einlasskarten: Ab 06.12.2019, 19 Uhr (max. 4 Karten pro Person)

