„Wir freuen uns, dass uns unsere Stammkunden trotz Corona-Pandemie zum größten Teil die Treue halten und ihre Abos nicht kündigen. Zum Dank dafür werden wir Abokunden mit monatlicher Zahlweise im April 2021 nur die Hälfte des monatlichen Abobetrags abbuchen. Abokunden mit jährlicher Zahlweise erhalten eine Rückerstattung in entsprechender Höhe“, sagte naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Mittwoch (23. Dezember 2020) in Hechingen. Von dieser Regelung profitieren rd. 17.000 Abokunden im naldo, die Jahres-Abos, 9-Uhr-Jahres-Abos, Eltern-Spar-Karten, Senioren-Abos oder Job-Tickets über eines der drei Abocenter beziehen. Nach der erfolgreichen Aktion „bwAboSommer“, die den naldo-Abokunden während der Sommerferien freie Fahrt in ganz Baden-Württemberg ermöglichte, sei der „bwTreueBonus“ die zweite gemeinsame Aktion von Land und Verkehrsverbünden, mit der man sich bei den Stammkunden im Öffentlichen Personennahverkehr bedanken wolle. Von dieser Aktion seien Kunden mit Schüler-Abos (Schülermonatskarten und Abos 25 unter 18) ausgenommen, da dieser Kundengruppe bereits im Mai und Juni zwei Monatsbeiträge nicht abgebucht worden sind. Hingegen bekommen alle diejenigen Abo-25-Kunden (Bufdis, FSJler usw.), die im Mai keine Erstattung erhalten haben, jetzt ebenfalls einen halben Monatsbetrag ersetzt. „Diese Erstattungen sind nur dank der Finanzierung des Landes möglich. Doch dadurch werden unsere Stammkunden entlastet und gleichzeitig unsere Verkehrsunternehmen gestützt, die unter enormen Einnahmeausfällen zu leiden haben“, erklärte Pfeffer.



Wie Pfeffer weiter ausführte, sei man dem Verkehrsministerium für die Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs in diesen schwierigen Zeiten sehr dankbar: „Neben des Rettungsschirmes für die Verkehrsunternehmen hat das Land im Frühjahr die Erstattung von zwei Monatsraten der Schülertickets übernommen und finanziert nun auch den Treuebonus.“ Im Gegenzug werde naldo, wie auch die anderen Verbünde im Land, im Frühjahr eine große Einsteigeraktion starten, mit der Abokunden (zurück-)gewonnen werden sollen. Einheitlich würden die Verbünde dann Neueinsteigern einen Freimonat gewähren.



Zudem befinde man sich in Gesprächen darüber, ob im Sommer 2021 erneut ein „bwAboSommer“ stattfinden kann, also naldo-Abokunden sowie Studierende, die ein naldo-Semesterticket besitzen, mit ihren Tickets landesweit Busse und Bahnen nutzen dürfen. „Unsere Abokunden haben in großer Zahl mit ihrem Abonnement in den letzten Wochen und Monaten den Öffentlichen Personennahverkehr gestützt, oftmals ohne dass sie die Leistungen in vollem Umfang in Anspruch genommen haben. Sie haben es sich daher verdient, dass wir ihnen für ihre Treue auch etwas zurückgeben“, betonte Pfeffer. Es sei geplant, im Januar alle naldo-Abokunden persönlich anzuschreiben und über den „bwTreueBonus“ zu informieren.

