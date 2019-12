Pressemitteilung BoxID: 780823 (Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo))

Das ändert sich zum 1. Januar 2020 im naldo

Folgende Änderungen gibt es im Verkehrsverbund naldo zum 1. Januar 2020:



naldo erweitert sich im Norden

Zum 1. Januar 2020 wird sich naldo im Norden seines Verbundgebietes erweitern und künftig im Stadtbus Herrenberg und in allen Stadtteilen Herrenbergs gelten. naldo-Kunden können nun mit naldo-Fahrkarten auch in Herrenberg selbst und neu in den Stadtteilen Affstätt, Haslach, Kuppingen und Oberjesingen unterwegs sein. Im Gegenzug dazu wird sich der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auf der Gäubahn von Bondorf nach Ergenzingen ausdehnen. Die naldo-Tariferweiterung wird durch die Stadt Herrenberg mit jährlich rd. 20.000 Euro finanziert, die VVS-Tariferweiterung mit jährlich rd. 30.000 Euro durch die Stadt Rottenburg und den Landkreis Tübingen.



Tarifanpassung um durchschnittlich 3,3 Prozent

Zum 1. Januar 2020 wird der naldo-Tarif um durchschnittlich 3,3 Prozent erhöht. Die Tarifanpassung ist durch steigende Personal-, Personalgewinnungs- und Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen nötig, auch die Einführung neuer Vertriebssysteme und Anschaffung neuer Busse bindet bei den Unternehmen Personal- und Finanzressourcen. Zudem weist die naldo-Bilanz 2018 einen Rückgang der Fahrgeldeinnahmen auf, die insbesondere durch die starken Rückgänge im Schülerverkehr bedingt sind. Auch dies musste bei der Tarifanpassung berücksichtigt werden.



Alle wichtigen Informationen zum aktuellen naldo-Tarif sind im neuen naldo-Tarifprospekt zusammengefasst. Dieser wird ab dem 15. Januar 2020 naldo-Verkaufsstellen, bei den Verkehrs-unternehmen, bei den Städten und Gemeinden sowie bei den Landratsämtern erhältlich sein. Auch die homepage www.naldo.de gibt über alle Neuerungen Auskunft, zudem stehen die Kundenberaterinnen der naldo-Hotline: 0 74 71/ 93 01 96 96 ab Donnerstag, 2. Januar 2020 für Fragen zur Verfügung.

