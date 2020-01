Pressemitteilung BoxID: 783426 (Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS))

Sperrung Kamp / Adolf-Reichwein-Platz in Richtung Neumarkt

Osnabrücker Service Betrieb gestaltet Spielplatz neu

Ab kommenden Montag, 27. Januar, erneuert der Osnabrücker Service Betrieb (OSB) den Spielplatz im Bereich Kamp / Adolf-Reichwein Platz. Der Fahrbahnbereich wird dafür in Richtung Neumarkt gesperrt. Die Arbeiten sollen eine Woche in Anspruch nehmen und am Freitag, 31. Januar, abgeschlossen sein.



Während der Arbeiten sind Kamp und Adolf-Reichwein-Platz für den Verkehr in Richtung Neumarkt gesperrt. Die Buslinien 11, 12, 13, E38, 31, 32, 33 und S10 werden zum Neumarkt umgeleitet über Natruper-Tor-Wall, Heger-Tor-Wall und Neuer Graben. Die Buslinien M1, 81, 82, 581, 582-585 und 610 fahren während der Arbeiten über Hasestraße, Dielingerstraße, Heger-Tor-Wall und Neuer Graben in Richtung Neumarkt. Die Haltestellen Heger Tor, Nikolaizentrum und Kamp-Promenade entfallen. Stattdessen wird auf der Umleitung die Haltestelle Universität/Osnabrück mit angefahren.



Vom Neumarkt kommend ist keine Umleitung notwendig; die Busse fahren wie gewohnt.

