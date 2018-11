Wirtschaft in der Hauptstadtregion empfängt 500 Gäste zum traditionsreichen Bierabend im KaDeWe

14.11.18

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) wünschen sich eine stärkere Unterstützung und bessere Investitionsbedingungen in der Hauptstadtregion. „Die Digitalisierung und die zunehmende Fachkräfte-Knappheit bedeuten für viele Unternehmen tief greifende Veränderungen. Wirtschaft und Politik müssen diese gemeinsam stärker in den Blick nehmen und an einem Strang ziehen“, verlangte UVB-Präsident Dr. Frank Büchner bei der Eröffnung des traditionsreichen Bierabends des Spitzenverbands am Mittwochabend im KaDeWe.



„Die Entscheidung für den Siemens-Innovationscampus in Berlin zeigt, wie erfolgreich eine zielorientierte Zusammenarbeit sein kann. Die Stadt hat eine enorme Anziehungskraft durch ihren Mix aus Kreativität, Weltoffenheit und Innovationskraft. Aus diesem Potenzial lässt sich mit konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen noch viel mehr machen“, sagte Dr. Büchner weiter. Zu dem Jahresempfang begrüßte er zusammen mit UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Verwaltung und Medien.



Dr. Büchner würdigte den erneuten Anstieg der Beschäftigung in Berlin und Brandenburg. „Binnen eines Jahres haben die Firmen gut 68.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Das ist die Grundlage für den wachsenden Wohlstand in unserer Region und verdient Wertschätzung.“ Damit sich die Wirtschaft trotz der ungünstigeren Konjunkturaussichten weiter robust entwickle, brauche es schnellere Investitionen in die Infrastruktur, in den Wohnungsbau, in die Bildung und in eine moderne Verwaltung. Dazu müsse auch die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg enger werden. Die Region sei heute eine der dynamischsten und spannendsten in ganz Deutschland – „auch dank richtiger Entscheidungen und gemeinsamer Anstrengungen im Zuge der Einheit“, befand Dr. Büchner mit Blick auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls im kommenden Jahr.



Der UVB-Jahresempfang ist eines der wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse in der Hauptstadt. Zu den Gästen zählten in diesem Jahr unter anderem Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Ralf Wieland, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses sowie zahlreiche Senatoren und Minister. Außerdem gekommen waren Staatssekretäre aus Bund und Ländern, Abgeordnete aus mehreren Parlamenten sowie Mitglieder des diplomatischen Corps.

