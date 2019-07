Pressemitteilung BoxID: 759588 (Verein für eine nationale CO2-Abgabe (CO2-Abgabe) e.V)

Wie wirksam sind Varianten einer CO2-Bepreisung

CO2 Abgabe-Studie: Wie wirksam sind Varianten einer CO2-Bepreisung?

Lange: „Kombi-Modell“ aus CO2-Mindestpreis im Emissionshandel und Steuerreform wirksamste und pragmatischste Lösung



Der CO2 Abgabe e.V. hat vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion die Ausgestaltung verschiedener Varianten einer CO2-Bepreisung untersucht. Sie reichen von der Ausweitung des Europäischen Emissionshandels (ETS) auf die Bereiche Wärme und Verkehr (Variante A), einen alleinigen CO2-Mindestpreis im ETS (Variante B) über eine isolierte Energiesteuerreform im Wärme- und Verkehrsbereich mit unterschiedlichen Preisansätzen (Varianten C und D) bis hin zu einer Kombination aus CO2-Mindestpreis im Emissionshandel und Energiesteuerreform (Variante E, „Kombi-Modell“).



„Wer Klimaschutz ernst meint und eine schnelle, wirksame und zielorientierte Lösung anstrebt, kommt um eine Kombination aus CO2-Mindestpreis im Stromsektor sowie eine Energiesteuerreform bei Wärme und Verkehr nicht herum (Variante E „Kombi-Modell)“, sagte Dr. Jörg Lange, Autor der Studie und Vorstand des CO2 Abgabe e.V.. Das Kombi-Modell besticht durch die größte Lenkungswirkung. Sie entsteht immer dann, wenn alle Sektoren in ein Preissystem einbezogen werden. „Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr können mit einer am Klimaschutz ausgerichteten Angleichung staatlich veranlasster Energiepreisbestandteile verhindert und abgebaut werden“, so Lange.



Der Analyse des CO2 Abgabe e.V. nach entstehen mit dem Kombi-Modell die höchsten Einnahmen in Höhe von über 30 Milliarden Euro, trotz anfänglich moderater Einstiegspreise. „Je höher das finanzielle Aufkommen aus einer CO2-Bepreisung ist, umso größer ist die potentielle Lenkungswirkung des Instruments“, betonte Lange. Die öffentliche Debatte über CO2-Preise blickt zurzeit vor allem auf die privaten Haushalte. „Private Haushalte können nur etwa 21 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen beeinflussen“, erläuterte Lange. Durch Einbezug von privaten Haushalten bis hin zur Industrie würde sich der Anreiz in klimafreundliche Technologien zu investieren – anders als bei anderen Varianten – aber über alle Sektoren erstrecken. Dieses Vorgehen würde vor allem Unternehmen dazu bringen, in Effizienz und Erneuerbare zu investieren und klimafreundliche Produkte anzubieten. Dies gelte auch für Variante A, eine Ausweitung des ETS auf Wärme und Verkehr. Voraussetzung sei dabei aber, die Ausgabe von Emissionszertifikaten an das Pariser Klimaschutzabkommen zu knüpfen. „Die Mitgliedsstaaten haben gerade erst den Emissionshandel reformiert und sind auf Abwarten gepolt“, betonte Lange. Weder sei daher eine europaweite oder nationale Ausweitung des ETS auf die Nicht-ETS-Sektoren Wärme und Verkehr in der notwendigen kurzen Zeitspanne eine umsetzbare realistische Option, noch sei abzusehen, dass der Wille bestehe, die Zertifikatmenge gemäß Paris zu begrenzen.



Darüber hinaus entscheidet der Studie zufolge die Verwendung der Einnahmen über die Wirkung. „Verglichen mit einer Senkung des Strompreises durch die Gegenfinanzierung von EEG-, KWKG-Umlage und Stromsteuer (Variante E) führen selbst Pro-Kopf-Pauschale und eine Stromsteuersenkung zusammen (Variante C) zu geringeren Anreizen und einer späteren Lenkungswirkung“, so Lange. Zwar werden einkommensschwache Haushalte in beiden Varianten (C und E) durchschnittlich ent­­lastet, einkommensstarke Haushalte durchschnittlich belastet. Die Sozialverträglichkeit ist also garantiert. Das Kombi-Modell setzt jedoch wesentlich früher Anreize für CO2-mindernde Maßnahmen als Variante C, die diese erst ab 2030 bietet. „Damit, dass eine Rückerstattung mittels Pro-Kopf-Pauschale die Ausgaben für einen CO2-Preis übertrifft, droht die Gefahr, dass keine klimaschutzwirksamen Investitionen erfolgen“, warnte Lange. „Im Gegenteil: Mit der pauschalen Rückerstattung nimmt die Gefahr sogar zu, dass klimaschädliche Konsumausgaben steigen.“ Ein Modell nach den Vorstellungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und einiger Wirtschaftsverbände, die sich vor Mindestpreisen im ETS fürchten, gefährdet damit die Lenkungswirkung.



Das Gutachten besagt zudem, dass die Pro-Kopf-Pauschale mehr Bürokratie schafft. Hingegen entfallen insbesondere durch die Gegenfinanzierung der EEG-Umlage des Kombi-Modells zahlreiche Ausnahmen und Meldepflichten. „Die Kombination von sozial gerechterer Energiewende durch Senkung der Strompreise und Bürokratieabbau wird die Lust auf Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz vor allem bei Unternehmen erst so richtig steigern“, prognostiziert Lange. Der Blick bei der Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung dürfe daher nicht allein auf der Entlastung der einkommensschwachen Haushalte liegen. Vielmehr kommt der Angebotsseite eine erhebliche Bedeutung zu. „Erst massive Investitionen der Wirtschaft werden der Energiewende Flügel verleihen“, ist sich Lange sicher. Durch eine für den Klimaschutz wirksame, sozialverträgliche und technologieoffene Variante wie das Kombi-Modell, das Planungssicherheit für Haushalte und Unternehmen biete sowie Bürokratie abbaue, sei ein geeigneter Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten, so Lange abschließend.



Link zur Studie hier

