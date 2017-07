Erlebniswelt für alle

Sport ist das Eine - Erlebnis für die ganze Familie das Andere. Verden International vom 1. bis 6. August versteht sich als ein Fest für alle. Große und kleine Besucher, Pferdefans und solche die es werden wollen. Dafür entwickelt sich die Veranstaltung stetig weiter - im Mittelpunkt steht dabei das große Ausstellungsgelände Verden Country Days, die weiße Stadt aus Pagodenzelten.



Dort wird live gekocht und das lenkt den Blick insgesamt auf das kulinarische Angebot, dass für eilige Esser genauso viel bietet wie für Gourmets. Schauen, staunen und shoppen gilt für die Branchenvielfalt, die mehr als 70 Aussteller auf das Turniergelände bringen. Kunstgemälde, Lithographien oder Spielzeug rund um das Thema Pferd, Schmuckdesign für unterschiedlichste Materialien ebenso wie Reitsportfashion gehören dazu. Geschenke, Schals, Gürtel, praktisches für Pferd und Reiter bis hin zum Weidezaun und zu Landmaschinen runden das Angebot ab. Wer sich mit dem Thema Pferd beschäftigt, findet dort buchstäblich alles, was man braucht und dank der Verdener Auktion – Fohlen und Zuchtstuten - sogar das passende Pferd….



Pferde für unsere Kinder e.V.



Der Hannoveraner Verband denkt in die Zukunft und engagiert sich in der Initiative “Pferde für unsere Kinder e.V.”. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern in einer Welt voller verschiedener Freizeitangebote und Ganztagsschulen, den Zugang zum Sportpartner Pferd zu ermöglichen. Das gilt nun auch für die Turnierbesucher, die nicht jeden Tag mit Pferd und Pony zu tun haben. Die Holzpferde und Lernkoffer der Aktion haben eine eigene Berühmtheit erreicht und werden im Rahmen von Verden International an mehrere Kindergärten übergeben.



Showabend - das Highlight



Pures Vergnügen mit witzigen und überraschenden Schaubildern, Pferderassenvielfalt und einer Prise Sport, das sind die Kennzeichen des Großen Verdener Schauabends am Samstag. Immer wieder sorgt dieser Abend, der von der Kreissparkasse Verden präsentiert wird, für pure Begeisterung. Das Highlight ist das große Feuerwerk, choreographiert auf Musik zum Abschluss eines unterhaltsamen und ungewöhnlichen Abend. Ein Must-Have für Turnierbesucher und Vergnügungssüchtige….



Verden International: Dabei sein und erleben



Das internationale Turnier vom 1. - 6. August gehört zu den schönsten Veranstaltungen im Norden Deutschlands.Für fünf Euro ist man am Dienstag und Mittwoch dabei. Von Donnerstag bis Sonntag kosten Tageskarten einheitlich zehn Euro und die Dauerflanierkarte ist bereits für 35 Euro zu haben. Tickets im Vorverkauf gibt es unter der Rufnummer 01806 999 0000 oder online unterwww.ticketmaster.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren