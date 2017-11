Stromanbieter wechseln bei Nachtspeicherheizungen - geht das?

Heizen mit Strom ist teuer, auch mit vergünstigtem Nachtstrom. Doch auch Heizstromnutzer können ihren Stromanbieter wechseln und dadurch einige Euro sparen. Ein neues Informationsblatt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt Tipps, was dabei zu beachten ist.



Nur 14 Prozent der Nutzer von Nachtspeicherheizungen haben bisher den Heizstromanbieter gewechselt. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Wie einfach oder kompliziert ein Wechsel ist, hängt vor allem von der Art des Stromzählers ab“, sagt Elke Dünnhoff, Energieexpertin der Verbraucherzentrale. Für einen Wechsel ist neben den Angaben auf der letzten Stromrechnung auch ein Blick in den Zählerkasten wichtig. Bei einer getrennten Messung von Haushalts- und Heizstrom mit zwei verschiedenen Zählern ist die Auswahl an günstigen Angeboten meist größer. Gibt es dagegen nur einen gemeinsamen Zähler für beide Stromarten, kann auch nur für Haushaltstrom und Heizstrom gemeinsam der Versorger gewechselt werden.



Der durchschnittliche Preis für Heizstrom im Nachttarif liegt nach Angaben der Bundesnetzagentur derzeit bei rund 21 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. „Bei einem Preisvergleich muss jedoch auch immer der Grundpreis mit berücksichtigt werden“, so Dünnhoff.



Alle Informationen im Detail einschließlich hilfreicher Fotos bietet die Verbraucherzentrale in einem kostenlosen Informationsblatt an. Es kann im Internet unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/anbieterwechsel-nachtspeicherofen-rlp heruntergeladen oder in den örtlichen Beratungsstellen und Stützpunkten der Verbraucherzentrale abgeholt werden. Der Postversand erfolgt gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Versand, Postfach 41 07 in 55031 Mainz.



Darüber hinaus bieten die Beratungsstellen und Stützpunkte der Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz für fünf Euro eine Beratung zum Stromanbieterwechsel an. Terminvereinbarung unter 06131 / 2848-0. Die nächstgelegene Beratungsstelle finden Interessierte im Internet unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp/karte-beratungsorte.

