Pressemitteilung BoxID: 775554 (Verbraucherzentrale Hessen e. V.)

Oft veraltet oder selbst ausgestellt

Verbraucherzentrale Hessen rät zur Skepsis bei Siegeln auf Partnervermittlungsportalen

Immer mehr Menschen nutzen die Dienste von Online-Partnervermittlungen, um einen Partner fürs Leben zu finden. Viele der Online-Vermittler werben auf ihren Webseiten mit Siegeln und Auszeichnungen. In einem Markt-Check haben die Verbraucherzentralen die von Partnervermittlungsportalen verwendeten Siegel und Auszeichnungen ausgewertet.



Bei 37 Partnervermittlungsportalen haben die Verbraucherzentralen überprüft, wie transparent, aussagefähig und vertrauenswürdig die Siegel sind. Der Markt-Check hat ergeben hat, dass die Auslobungen zum Teil in der angezeigten Form nicht vergeben, veraltet oder selbst ausgestellt sind. Teilweise lassen sich die zugrundeliegende Angaben auch gar nicht einsehen, weshalb die behauptete Aussage nicht nachvollziehbar ist.



Vergleichbarkeit nicht gegeben



Die Kriterien, nach denen die Siegel vergeben werden, sind so unterschiedlich und vielfältig wie die Unternehmen selbst.



Die Siegel bewerten oft nur einen einzelnen Aspekt der angebotenen Dienstleistung, wie zum Beispiel die Sicherheit beim Bezahlen, Service per Mail oder den Zeitaufwand beim Anlegen des eigenen Profils.



Manche Siegel basieren auf branchenübergreifenden Erhebungen wie zum Beispiel „Marken, die Menschen glücklich machen“. Sie bieten damit keine Möglichkeit zum Vergleich mit anderen Partnerbörsen.



Tipp



Statt der bunten Siegel sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen viel hilfreicher. Dort können Verbraucher mehr erfahren über Laufzeit, Widerrufsmöglichkeiten und Kosten und diese dann auch mit anderen Anbietern vergleichen. Korrekte Angaben im Impressum und eine sichere Übertragung der Daten sind ebenfalls Kriterien, auf die Verbraucher achten können.



Der komplette Marktcheck ist auf der Website der Verbraucherzentrale Hessen nachzulesen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (