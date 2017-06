Gut vorbereitet für den Weg ins neue Zuhause

Ob sich der Wunsch nach den eigenen vier Wänden realisieren lässt, hängt davon ab, wieviel Kredit individuell möglich ist. Die Baufinanzierungsseminare der Verbraucherzentrale Hessen helfen bei der Wahl des passenden Finanzierungsmodells und zeigen auf, welche Fördermöglichkeiten Verbraucher nutzen können.



„Viele Verbraucher kommen schon vor der Sondierung des Marktes in die Beratung, um auszuloten, wie hoch der Kredit ausfallen darf“, erläutert Christiane Kienitz, Referentin für Baufinanzierung bei der Verbraucherzentrale Hessen.“



Die Kreditraten fallen aufgrund der niedrigen Zinsen aktuell häufig überschaubar aus. Bei der Frage, was dauerhaft finanziert werden kann, sind die meisten Kauf-oder Bauwilligen aber unsicher. Erhöhte Anforderungen an die Banken bei der Kreditvergabe tragen zur Verunsicherung bei. Abhilfe kann hier ein eigenes Finanzierungskonzept schaffen. Gut vorbereitet verhandelt es sich leichter. Die Baufinanzierungsseminare der Verbraucherzentrale Hessen helfen dabei, die eigenen finanziellen Möglichkeiten richtig einzuschätzen und den dazu passenden Immobilienkredit zu finden.



Das nächste Seminar findet am 23. Juni von 14 bis 19 Uhr in der Beratungsstelle Wiesbaden statt. Anmeldung über service@verbraucher.de. Weitere Termine unter www.verbraucher.de/Veranstaltungen.



Ergänzende Informationen für Verbraucher:





Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung der Verbraucherzentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratungen zu bestehenden Finanzierungen kosten 25 € pro 15 Minuten. Terminvereinbarung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter (069) 972010-900.

Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zur Baufinanzierung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen.

Weitere Informationen unter http://www.verbraucher.de/Baufinanzierung

Die Überprüfung Vorfälligkeitsentschädigung/Widerruf kostet pro Vertrag 70 €. Details auf http://www.verbraucher.de/link1029881A

Ein wöchentlich aktualisierter Hypothekenzinsvergleich kann für 5 € plus 2 € Versandkosten bei der Verbraucherzentrale Hessen bestellt werden über http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/DE-HE/hypothekenzinsvergleich oder ratgeber@verbraucher.de.

Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren