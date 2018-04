Neueröffnung der Verbraucherberatung in Königs Wusterhausen am 9.4. Verbraucherzentrale jeden Montag und Freitag in der Stadtverwaltung / Fototermin am 9.4. um 10 Uhr

Die Verbraucherzentrale kommt zurück: Am 9. April feiert sie die Wiedereröffnung der Beratungsstelle am neuen Standort in Räumen der Stadtverwaltung in der Schlossstraße 3. Los geht es am 9. April um 10 Uhr mit einem Fototermin zur Eröffnung mit der Staatssekretärin für Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Anne Quart, dem Bürgermeister Königs Wusterhausens, Swen Ennullat, sowie dem Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, Dr. Christian A. Rumpke. Anschließend ist die Beratungsstelle regulär bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr für Verbraucher geöffnet.



„Wir freuen uns, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ab sofort wieder das unabhängige Beratungsangebot der Verbraucherzentrale bieten können“, so Ennullat. VZB-Geschäftsführer Rumpke ergänzt: „Wir bieten allen Verbrauchern eine breite Palette an Beratung von Verträgen & Reklamation, über digitale Welt & Telekommunikation, Finanzen & Versicherungen, Reise & Freizeit bis hin zum Energiesparen.“



Die Verbraucherzentrale wird jeden Montag von 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr sowie jeden Freitag von 10 bis 14 Uhr (freitags nur nach Terminvereinbarung) für die Bürgerinnen und Bürger aus Königs Wusterhausen ihre unabhängige Rechtsberatung anbieten.



Verbraucher können unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder auf www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/termine ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden. Für die Themen Rundfunkbeiträge, Energiesparen, Finanzen & Versicherungen sowie Mietrecht ist eine Vorabterminvereinbarung nötig.



Verbraucherberatung in Königs Wusterhausen

Schlossstraße 3 (Stadtverwaltung)

15711 Königs Wusterhausen

Montags 10-12 und 13-16 Uhr

Freitags 10-14 Uhr (nur nach Terminvereinbarung)

Termine unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr)



Weitere Informationen:

www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/beratungsstellen/koenigs-wusterhausen

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (VZB) ist die wichtigste Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucher gegenüber Wirtschaft und Politik. Sie bietet unabhängige Verbraucherberatung, -information und -bildung zu zahlreichen Themen: Markt & Recht, Reise & Freizeit, Finanzen & Versicherungen, Lebensmittel & Ernährung, Digitale Welt & Telekommunikation, Energie, Bauen & Wohnen. Zudem berät sie zu deutsch-polnischem Verbraucherrecht.



Darüber hinaus mahnt die VZB Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbrauchern gegen geltendes Recht verstoßen und klärt die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps auf.



Aktuelle Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-brandenburg.de und www.facebook.com/....



