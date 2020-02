Pressemitteilung BoxID: 785547 (Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.)

Datendieben das Leben schwer machen

Zum Safer Internet Day am 11. Februar: Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Umgang mit Daten

Die Medien melden immer wieder neue Datenskandale. Daher ist es umso wichtiger zu überlegen, welche Daten man von sich preisgibt. Anlässlich des Safer Internet Day am 11. Februar gibt die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) Tipps zum sicheren Umgang mit persönlichen Daten und verschenkt Webcam-Sticker in den Beratungsstellen des Landes.



Datensparsamkeit ist oberste Maxime



Grundsätzlich sollten Verbraucher so wenig Daten wie möglich von sich preisgeben. Warum? „Je mehr persönliche Daten man von sich preisgibt, desto gläserner macht man sich. Im schlimmsten Fall können die Daten von Dritten gehackt und missbraucht werden“, sagt Michèle Scherer, Referentin Digitale Welt bei der VZB. Wenn man zum Beispiel im Internet einkauft, sollte man deshalb darauf achten, nur die für den Einkauf notwendigen Daten anzugeben. „Wir empfehlen Verbrauchern, an der Stelle der Nutzung der Daten für Werbung zu widersprechen beziehungsweise die Einwilligung dazu nicht zu erteilen“, so Scherer. Auch ein Blick in das Kleingedruckte ist wichtig. Bereits beim Besuch einer Seite sollte man zum Beispiel darauf achten, welche Cookies gesetzt werden. Was das ist und wie das geht, hat die Verbraucherzentrale hier zusammengestellt.



Sichere Passwörter sind der Schlüssel



Verbraucher sollten sich stets vergewissern, dass die von ihnen im Internet gespeicherten Daten sicher sind. Das bedeutet zum Beispiel jedes Benutzerkonto durch ein eigenes, individuelles, langes und komplexes Passwort zu sichern. Erhält man E-Mails von unbekannten Absendern, die dazu animieren, persönliche Daten preiszugeben oder aber Anhänge zu öffnen, sollte man besonders vorsichtig sein und die E-Mails am besten gleich in den elektronischen Papierkorb verbannen. Denn hinter solchen E-Mails verbergen sich oft Spam- oder Phishing-Attacken. „Seien Sie auf der Hut und geben Sie niemals Passwörter und Kontoinformationen an Dritte weiter“, mahnt Scherer. Verbraucher sollten auch darauf achten, dass sensible Daten nur verschlüsselt übertragen werden. Doch was können Verbraucher tun, um sich verschiedene Passwörter für unterschiedliche Dienste zu merken? „Passwortmanager können helfen, sichere Passwörter zu verwalten“, so die Verbraucherschützerin. 14 dieser Manager hat die Stiftung Warentest erst kürzlich getestet.



Informationen einfordern und Rechte nutzen



„Stellen Sie immer wieder auf den Prüfstand, welche Daten Sie wo angegeben haben“, rät Scherer. Verbraucher haben gegenüber einem Anbieter ein Recht darauf, über die Datenverarbeitung informiert zu werden. „Zudem muss der Anbieter auf Verlangen ganz konkret Auskunft darüber erteilen, welche Ihrer persönlichen Daten er verarbeitet“, so Scherer weiter. So können Sie sich einen Überblick verschaffen und im Anschluss weitere Rechte geltend machen, etwa die Löschung oder die Berichtigung der Daten fordern. Verbraucher haben zudem die Möglichkeit der Datenverarbeitung jederzeit und kostenlos zu widersprechen. Auf der Internetseite der VZB gibt es entsprechende Musterbriefe. Verbraucher erhalten hier Hilfestellungen, wie sie Auskunft über die personenbezogenen Daten verlangen oder auch einer Datenverarbeitung widersprechen können.



Aktion zum Safer Internet Day



Scherer: „Als kleine Aktion zum Safer Internet Day können interessierte Verbraucher am 11. Februar 2020 kostenlos in jeder geöffneten Beratungsstelle im Land Brandenburg unsere Webcam-Sticker abholen.“ Damit schützt man sich vor Datendieben, die via Kamera in die Privatsphäre des Nutzers eingreifen wollen.



Natürlich helfen wir nicht nur an diesem Tag, sondern das ganze Jahr über mit Beratung:





in den Verbraucherberatungsstellen, Terminvereinbarung unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder online unter www.vzb.de/termine,

telefonische Beratung unter 09001 / 775 770 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr, 1€/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) sowie

E-Mailberatung auf www.vzb.de/emailberatung





Veranstaltungshinweis



Am 11. Februar, 14-19 Uhr, findet in Frankfurt (Oder) in der Volkshochschule, Gartenstraße 1, ein Aktionstag anlässlich des Safer Internet Days statt. Die Verbraucherzentrale bietet dort um 14.30 einen Vortrag zum Thema „Neue Bezahlsysteme im Netz – Was ist zu beachten!“ an.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (