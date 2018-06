VKU-Vizepräsident Andreas Feicht ist neuer Präsident des europäischen Stadtwerkeverbandes CEDEC

Andreas Feicht, Vize-Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), wurde heute in Rom einstimmig zum neuen Präsidenten der Federation of Local Energy Companies (CEDEC) gewählt. Er folgt damit auf Rudi Oss, Präsident von Dolomiti Energia (Italien), dessen Amtszeit als CEDEC-Präsident endet. Oss übte das Amt seit 2014 aus. Feicht war bereits seit Juni 2015 Vizepräsident des europäischen Stadtwerkeverbandes.



Andreas Feicht ist Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und WSW mobil GmbH. Er gehört als VKU-Vizepräsident zum Präsidium und Vorstand des Spitzenverbandes der Kommunalwirtschaft. Zudem ist er Vorsitzender der VKU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.



CEDEC



Die CEDEC hat ihren Sitz in Brüssel und vertritt die Interessen von 1.500 lokalen Energieunternehmen auf europäischer Ebene. Insgesamt versorgen die Unternehmen 85 Millionen Elektrizitäts- und Gaskunden in zehn europäischen Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz. Der Tätigkeitsbereich der Unternehmen erstreckt sich dabei von der dezentralen Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und erneuerbaren Energien, bis hin zum Netz- und Zählerbetrieb.

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.460 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit über 260.000 Beschäftigten wurden 2016 Umsatzerlöse von mehr als 113 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 10 Milliarden Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment große Marktanteile in zentralen Versorgungsbereichen (Strom 60 Prozent, Erdgas 65 Prozent, Trinkwasser 88 Prozent, Wärmeversorgung 72 Prozent, Abwasserentsorgung 43 Prozent). Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 66 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union hat. Die kommunalen Unternehmen versorgen zudem mehr als sechs Millionen Kunden mit schnellem Internet.





