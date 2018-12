Ausgezeichnet: Deutsche UNESCO-Kommission prämiert Arbeit des UGB

20.12.18

Die Deutsche UNESCO-Kommission und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben den Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB) im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung für dessen herausragendes Engagement ausgezeichnet. Bei der Gala am 28.11.2018 in Bonn erhielt das geschäftsführende Mitglied des UGB-Präsidiums Thomas Männle die Urkunde als „Lernort mit Auszeichnung 2018/2019“. „Wir sehen diese Auszeichnung als besondere Würdigung unserer jahrzehntelangen Arbeit“, freute sich Thomas Männle. „Ohne die Unterstützung der vielen tausend Menschen, die sich beruflich oder privat für die nachhaltige Vollwert-Ernährung begeistert einsetzen, wäre dies nicht möglich geworden.“



Die UNESCO-Jury zeichnet den UGB als Lernort aus, der Menschen auf Basis der „sieben Grundsätze für eine vollwertige Ernährung“ zu nachhaltigem Denken und Handeln befähigt. Der UGB unterstützt Menschen dabei, selbstständig und verantwortungsvolle Entscheidungen für ihr Konsum- und Ernährungsverhalten zu treffen. Multiplikatoren in der Weitervermittlung dieser Gestaltungskompetenzen zu schulen, ist zentrales Anliegen in den Seminaren und Fortbildungen der UGB-Akademie. Mit dem Fachmagazin UGBforum, dem UGB-Newsletter oder dem kostenlosen Onlineangebot auf www.ugb.de informiert der besonders förderungswürdige, gemeinnützige Verein Fachkräfte und Verbraucher unabhängig und wissenschaftlich fundiert.



Zugleich wurde auch die Kooperation mit dem Seminarzentrum fünfseenblick als Lernort gewürdigt. Das Haus sieht sich als Bildungseinrichtung im Themenfeld Gesundheit, Vollwert-Ernährung und nachhaltige Entwicklung. Neben der UGB-Akademie veranstalten viele weitere Fortbildungsanbieter Seminare im fünfseenblick am Edersee. Meist sind es Institutionen, denen eine nachhaltige Ernährung und das nachhaltige Ressourcenmanagement des Seminarzentrums wichtig sind.

