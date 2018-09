Preisverleihung der "Goldenen Käseharfe 2018/2019"

20.09.18

Mit ihrem „Oberfelder Bocksbert” hat das Team der Hofkäserei von Hofgut Oberfeld dieses Jahr den "Deutschen Käsepreis 2018/2019" gewonnen und erhält dafür die Auszeichnung „Goldene Käseharfe“. Die offizielle Preisverleihung findet am 23. September 2018 um 15 Uhr im Rahmen des Erntedankfestes statt.



Der "Deutsche Käsepreis" wird einmal im Jahr im Rahmen der Verbandskäseprüfung des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. (VHM) ermittelt. Diese Käseprüfung ist der größte Prüfwettbewerb für handwerklich hergestellte Käse in Deutschland.



Dieses Jahr fand die Käseprüfung anlässlich des 11. Deutschen Käsemarktes in Nieheim statt. 150 Käse aus 61 Käsereien wurden dabei sowohl von Verbrauchern bei einer Publikumsprüfung bewertet und gleichzeitig von einer mit hochkarätigen Experten besetzten Fachjury unter die Lupe genommen.



Aus der vergebenen Punktzahl beider Prüfungen wurden die Gewinner ermittelt und ausgezeichnet: die drei besten Käse mit den „Käseharfen“ in Gold, Silber und Bronze und die 25 besten Käse mit dem Prädikat „cum laude“.



Nur wer bei Verbrauchern und Experten gut abschneidet hat Chancen auf den Sieg. Dieses Jahr ist dies dem „Oberfelder Bocksbert“ gelungen. Der mit Weißschimmel und Bockshornkleesammen verfeinerte Weichkäse aus der Hofkäserei des Hofgut Oberfeld schaffte es aufs oberste Siegertreppchen und gewinnt die „Goldenen Käseharfe 2018/2019“.



Mehr Informationen über das Team der Hofkäserei und das Hofgut Oberfeld finden Sie unter: https://www.landwirtschaft-oberfeld.de



