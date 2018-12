Abschluss des 3. Jahrgangs "Fachagrarwirt/in Handwerkliche Milchverarbeitung"

21.12.18

15 stolze AbsolventInnen schafften den dritten Abschluss bundesweit zum „Fachagrarwirt/in Handwerkliche Milchverarbeitung" an der Fachschule für Milch- und Molkereiwirtschaft Wangen (LAZBW). Gemeinsam überreichten Hans-Jörg Schleifer, Leiter der Fachschule für Milch und Molkereiwirtschaft und Klaus Tenthoff, Vorstand des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. (VHM), die Urkunden an die glücklichen AbsolventInnen.



Berufsbegleitend über insgesamt 24 Monate haben die Absolventinnen und Absolventen in zwölf Präsenzwochen Großes geleistet: Jetzt dürfen sie sich „Fachagrarwirt/in Handwerkliche Milchverarbeitung" nennen. Es handelt sich um eine qualifizierende Weiterbildung, die die AbsolventInnen befähigt Verantwortung auf Höfen zu übernehmen, qualifizierte Tätigkeiten in Hofkäsereien auszuüben und die handwerklichen Betriebe weiterzuentwickeln. In Kooperation mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg gelang 2016 die Umstellung auf eine staatlich anerkannte Prüfung. Bereits seit 1995 bietet der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. (VHM) den Vorläufer des Lehrgangs jährlich an.



Mit der Fortbildung wird ein wichtiger Beitrag zur Qualifizierung des Personals in Hofkäsereien und handwerklichen Käsereien zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht. Gleichzeitig wird mit der deutschlandweit einmaligen Fortbildung eine Möglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe eröffnet, mehr Wertschöpfung in die Unternehmen zurückzuholen.



Angesichts der zunehmenden Zahl von Betrieben, die in handwerklicher Tradition Milchprodukte herstellen, bieten sich den AbsolventInnen des Lehrgangs „Fachagrarwirts Handwerkliche Milchverarbeitung" vielfältige langfristige gesicherte Arbeitsmöglichkeiten.



"Die guten Leistungen in Prüfung und Abschlussarbeit sowie das große Engagement und den Teamgeist" lobte Schulleiter Schleifer. "Mit dem erworbene Wissen und den geknüpften Netzwerken gewappnet gehen die AbsolventInnen zurück auf Ihre Höfe und können darauf aufbauend ihre Milchverarbeitung gestalten."



Über den langen Weg von den ersten Fortbildungen für landwirtschaftliche Milchverarbeitung 1994 zur Anerkennung mit staatlich anerkanntem Abschluss "Fachagrarwirt für handwerkliche Milchverarbeitung" 2016 berichtete Katharina Heigl vom VHM.



"In Kooperation mit der LAZBW wollen wir die Fortbildung als wichtige Grundlage für den Erhalt von traditionellem Handwerk, der Förderung der landwirtschaftlichen Wertschöpfung und dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, weiter langfristig ausbauen."



Weitere Informationen zur Fortbildung zur/zum Staatlich geprüfte/n Fachagrarwirt/in Handwerkliche Milchverarbeitung finden Sie unter: https://www.milchhandwerk.info/service/fortbildung

