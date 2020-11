Heilpraktiker helfen anders – sie verfolgen einen ganzheitlichen und schonenden Ansatz, der das Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele berücksichtigt und die natürlichen Selbstheilungskräfte fördert. Sie schöpfen aus einem weitreichenden naturheilkundlichen Wissens- und Erfahrungsschatz und sind damit die optimale Ergänzung zur Schulmedizin. So bedienen sich auch immer mehr Ärzte zur Komplementierung der vielfältigen alternativen Heilmethoden. Und das gilt es, weiterhin deutlich zu machen. Wenngleich es in Deutschland mittlerweile ca. 47.000 Heilpraktiker gibt und die Tendenz sowie deren Beliebtheit steigend ist, so ist es nach wie vor wichtig, das Verständnis und die Sichtbarkeit des Heilpraktikers zu schärfen – und zwar am besten aus der Mitte der Gesellschaft heraus.



Daher ruft Heilpraktiker.com zu einem spannenden und für jeden zugänglichen Video- bzw. Werbespot-Wettbewerb auf, der gemeinsam mit dem hierfür renommierten Portal SPOTROCKER durchgeführt wird:



„Ich will meinen Heilpraktiker“ – unter diesem Motto kann jeder mit bis zu drei selbstproduzierten Werbespots gemäß Briefing teilnehmen.



Gesucht werden aufmerksamkeitsstarke Spots, die das Wesen, die Vorteile und die Notwendigkeit des Heilpraktikers originell, unterhaltsam und einnehmend inszenieren – und den Wunsch, einen Heilpraktiker selbst zu erleben, wecken und stärken.



Dabei bietet der Video Contest wesentliche Vorzüge, wodurch eine Vielzahl an Teilnehmern profitiert und jeder ohne Bewerbungshürden mitmachen kann:



1. 12.000 € Awards: Die zehn besten Spots und zehn aktivsten Voter werden prämiert. Dabei kann man mit den eigenen Spots die Rocker Awards gewinnen und/oder einfach nur die Videos der anderen bewerten und damit die Voter Awards gewinnen.



2. Zusätzliches 6.000 € Produktionsbudget: Damit werden Spots sogar schon im Vorfeld belohnt – unabhängig von einer finalen Prämierung.



Die selbstproduzierten Videos können bis zum 01.02.2021 eingereicht werden. Frühe Einreichungen lohnen sich, denn so hat man höhere Chancen auf einen Anteil am sukzessiv schwindenden Produktionsbudget und es können auch mehr Statistiken für die eigenen Videos aufgebaut werden. Das sind wichtige Indikatoren, die Heilpraktiker.com helfen, am Ende die Prämierungsentscheidungen zu treffen.



Alle Details, Briefing und Teilnahme unter: https://www.spotrocker.de/heilpraktiker



Über SPOTROCKER

www.spotrocker.de ist das einzigartige, vom BMWi ausgezeichnete Portal für Ad-Crowdsourcing, auf dem User vielfältige, authentische Ads vollständig für Brands produzieren, bewerten und direkt verbreiten. Dabei werden die besten Ads als auch die aktivsten User prämiert. Besonders entscheidend ist die Idee, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Wirkung und Viralität der Ads. Brands bekommen hochwertige, briefing-konforme Ads plus initiale Reichweiten und ersten Markttests, wodurch sie sofort sehen, wie wirksam ihre Ads sind. User bekommen außergewöhnlich hohe Geldpreise und bauen Referenzen, Ruhm und direkte Kontakte zu Brands auf – ohne Bewerbungsprozesse.



Über Heilpraktiker.com

Heilpraktiker.com will das Verständnis, die Sichtbarkeit und die Inanspruchnahme des Heilpraktikers schärfen und stärken. Auf der Website kann man sich nicht nur über Heilpraktiker im Gesamten informieren und den passenden Heilpraktiker für sich finden, sondern auch zahlreiche persönliche Erfahrungen und Meinungen zu Heilpraktikern lesen und ebenso seine eigenen Erlebnisse und Gedanken kundtun.

(lifePR) (