Minister Garg wird VLK-Zukunftspreisträger 2018

Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein ist der Preisträger des VLK-Zukunftspreises 2018.



Das Präsidium des VLK hat festgestellt, dass im Lande Schleswig-Holstein die sektorenübergreifende Versorgung keineswegs nur eine Leerformel darstellt, sondern insbesondere im Bereich der Notfallversorgung und durchaus im Sinne der Empfehlung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen ganz konkrete Formen annimmt. Damit – so das VLK-Präsidium – hat Minister Dr. Garg in dem von ihm zu verantwortenden Zuständigkeitsbereich in seinem Bundesland eine Vorreiterrolle übernommen, die durch eine weitsichtige Gestaltung der Gesundheitsversorgung zu einer Optimierung der Patientenversorgung führt. VLK-Präsident Prof. Dr. Hans-Fred Weiser wird Herrn Minister Dr. Garg den VLK-Zukunftspreis im Rahmen der VLK-Delegiertenversammlung am heutigen Tag in Berlin überreichen.



Zur Erläuterung: Der VLK verleiht diesen Preis seit dem Jahre 2013 an Persönlichkeiten, die unter anderem durch zukunftsorientierte Leistungen im Gesundheitsbereich zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen. Zu den bisherigen Empfängern des VLK-Zukunftspreises zählen u.a. Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Jens Spahn MdB und Frau Dr. Regina Klakow-Franck.

