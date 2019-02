Hannelore Elsner & Sebastian Knauer

07.02.19

Die Lesung „In einem Weltmeer von Harmonie“ mit Hannelore Elsner und Sebastian Knauer wird auf den 11. Januar 2020 verlegt!

Hannelore Elsner kommt im Beethovenjahr 2020 mit Sebastian Knauer nach Neubrandenburg



Die für Sonntag, 10. Februar 2019 geplante Beethoven-Lesung mit Hannelore Elsner und mit Pianist Sebastian Knauer in der Konzertkirche Neubrandenburg musste auf den 11. Januar 2020 verlegt werden. Dies teilte der Veranstalter mit. Hintergrund ist, dass Sebastian Knauer, der kürzlich einen Vertrag bei der SONY unterschrieben hat, um eine einmalige Verlegung gebeten hat, da kurzfristig damit im Zusammenhang stehende, wichtige Aufnahmeproduktionen verschoben wurden und ein früherer Termin nicht gefunden werden konnte.



„Trotz der Verlegung und den damit entstehenden Unannehmlichkeiten, gibt es uns Künstlern und dem Publikum in Neubrandenburg nun die Möglichkeit, gemeinsam das große „Beethoven-Jubiläum“ gemeinsam zu feiern, denn im Jahr 2020 wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden!“, so Starpianist Sebastian Knauer.

