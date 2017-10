Akkreditierung für 2. Viessmann Rennrodel-Weltcup und 1. BMW-Sprint-Weltcup (25. - 26. 11. 2017)

Die Vorbereitungen für den 2. Viessmann Rennrodel-Weltcup und 1. BMW-Sprint-Weltcup am 25. und 26. November in der VELTINS-EisArena in Winterberg laufen auf Hochtouren. Nach dem Auftakt in Innsbruck-Igls (18./19.11.) ist Winterberg Gastgeber der zweiten von insgesamt neun Weltcup-Veranstaltungen in der mit Spannung erwarteten olympischen Saison. Medienvertreter können sich ab sofort online unter http://veltins-eisarena.de/medien/akkreditierungen.html anmelden.



Pressekonferenz am 24. November im Rathaus Winterberg

Die obligatorische Pressekonferenz findet am Freitag, dem 24. November 2017, im Winterberger Rathaus, Fichtenweg 10 statt. Beginn ist um 12.30 Uhr. Neben Bundestrainer Norbert Loch ist die Teilnahme nationaler und internationaler Rennrodlerinnen und -rodler geplant. Die Medienvertreter bitten wir bereits um 12 Uhr anwesend zu sein - wir laden vor der Pressekonferenz zu einem kleinen Imbiss ein.



Pressezentrum im Funktionsgebäude in der Zielarena

Das Pressezentrum befindet sich wie bereits im letzten Jahr im Funktionsgebäude in der Zielarena. Damit sind die Medienvertreter direkt "am Ort des Geschehens". Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz des Winterberger Rathauses. Von dort ist ein Shuttle-Service eingerichtet.



"Sauerland-Abend" am 25. November geplant

Der sogenannte Medien-Abend, der Empfang für Medien, Offizielle und Mannschaftsführer der teilnehmenden Nationen, ist eine seit Jahren gepflegte und beliebte Tradition bei den Weltcups an der Winterberger Kappe. Diese Tradition soll in diesem Jahr fortgeschrieben werden. In der Planung ist ein "Sauerland-Abend", der am Samstag, dem 25. November, ab 18.30 Uhr im Starthaus 1 (Panoramaraum) stattfindet

