Yoga-Auszeit auf Velassaru Maldives

Am 21. Juni ist Weltyogatag. Zum dritten Mal widmet sich dieser Tag ganz offiziell dem ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden. Auf Velassaru ist man dem Alltag ferner denn je – keine Hochhäuser, keine lauten Straßen, kein Menschengedränge. Entspannung, Erkenntnis und der Einklang mit sich selbst sind hierbei absolut garantiert. Hier finden Yoga-Fans bereits seit Langem den richtigen Platz für ihren Morgengruß – auch am Abend.



Wenn die Sonne langsam am Horizont untergeht, sind die Gäste im 5-Sterne-Luxusresort Velassaru Maldives eingeladen, beim Yoga am Strand abzuschalten. Das Over-Water-Spa bietet dreimal wöchentlich kostenlose Yoga-Kurse mit Blick auf den Indischen Ozean an. Zudem können weitere Gruppenkurse sowie private Einzelstunden gebucht werden. Die fließenden Bewegungen und Atemübungen bringen Körper und Geist in Einklang. Mit weiten Horizonten, weißen Sandstränden und einer faszinierenden Unterwasserwelt im Atoll ist Velassaru der ideale Ort, um den Alltagsstress ganz schnell zu vergessen.



Ein besonderes Intensivprogramm, das auf der philosophischen Lehre des Holismus basiert, bietet Gästen weitere Momente der vollkommenen Gelassenheit: Die kleine „holistische Reise“ beinhaltet zwei Yoga-Stunden für zwei Personen, traditionelle Yoga-Kleidung, eine einstündige balinesische Massage sowie die Nutzung des Dampfbads, des Jacuzzis und des Ruheraums im Spa während des gesamten Aufenthalts. Das Spa auf Velassaru hat aber noch weitere Wellnessangebote im Programm: Die Behandlungsräume befinden sich in zehn Wasserbungalows, die Ruhe und Privatsphäre bieten. Bei der Royal-Thai-Massage werden Verspannungen unter anderem mithilfe von Yoga-Techniken gelöst. Die angenehme Stimulation von Druckpunkten bei der Reflexology-Massage hingegen verhilft zur inneren Balance.



Bei allen Körperbehandlungen werden ausschließlich Naturprodukte verwendet. Gemahlene Traubenkerne oder Meeressalz, kombiniert mit Kokosöl, ergeben beispielsweise ein pflegendes und nährendes Ganzkörperpeeling, während Wickelbehandlungen mit Aromen von purem Wein eine heilende Wirkung auf die Haut haben. Wer das Gefühl von Verjüngung und Entspannung mit nach Hause nehmen möchte, kann die ätherischen Öle der Marke Pevonia Botanica auch käuflich erwerben.

Velassaru Maldives

Im Süd-Malé-Atoll - nur 25 Minuten mit dem Speedboat von Malé - liegt das 5-Sterne-Resort Velassaru Maldives. Seine 129 Villen, Bungalows und Suiten zeichnen sich durch ein minimalistisches Design und eine moderne Architektur aus. Das elegante Resort ist Mitglied der exklusiven Hotelvereinigung "Small Luxury Hotels of the World" und bietet Luxus für anspruchsvolle Reisende. Die kilometerlange Lagune erstreckt sich entlang eines breiten Sandstrandes. Fünf Restaurants und zwei Bars bieten eine internationale Speisekarte.



Weitere Informationen unter www.velassaru.com und www.facebook.com/velassaru.

