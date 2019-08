VEJA-Zeugnisberatung

Die VEJA-Zeugnisberatung ist Deutschlands erster Interpretations- und Beratungsservice zum Thema Arbeitszeugnis. Seit 21 Jahren erstellt die Betriebswirtin Verena Janßen für Fach- und Führungskräfte aller Branchen und Berufe Gutachten zu deren Arbeitszeugnissen. Sie hat verschiedene Ratgeber in diesem Themengebiet veröffentlicht und weist Personalfachleute in Seminaren sowie Inhouse-Schulungen in die Geheimnisse der Zeugnissprache ein.