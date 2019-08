Pressemitteilung BoxID: 764353 (VDP. Die Prädikatsweingüter)

Vorpremiere der VDP.GROSSEN GEWÄCHSE® in Wiesbaden

An diesem Wochenende macht sich die internationale Creme de la Creme der Weinverkoster erstmals ein Bild vom neuen Jahrgang

Alljährlich am 1. September bringen die 196 VDP.Prädikatsweingüter den neuen Jahrgang der trockenen Weine aus VDP.GROSSER LAGE® auf den Markt. In Wiesbaden werden diese GGs jetzt bei der VDP.GROSSES.GEWÄCHS® Vorpremiere erstmals exklusiv einem ausgewählten internationalen Fachpublikum gezeigt. 150 der weltweit einflussreichsten Journalisten, Händler und Gastronomen dürfen dort als Erste 464 Erstvorstellungen aus den anerkannten und klassifizierten VDP.GROSSEN LAGEN® in 85 Flights probieren und sich vorab für ihre Kunden, Gäste und Leser ein Bild von Qualität und Jahrgang machen. Das Format der Probe, alle Weine werden am Platz individuell eingeschenkt, ist einzigartig und hoch geschätzt bei den persönlich geladenen Verkostern.



Alle Weinprofis & -liebhaber sind dann am 1./2. September zu den VDP.WEIN.TAGEN nach Berlin geladen. Dort sind über 120 VDP.Prädikatsweingüter persönlich vor Ort.

