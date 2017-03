Die VDP.Prädikatsweingüter auf der ProWein 2017

132 VDP.Prädikatsweingüter präsentieren sich auf der ProWein 2017 (19. –21. März) am größten deutschen Gemeinschaftsstand der Messe in Halle 14. Am Stand präsent sind auch vierzehn Partner des VDP.



Die Bandbreite der VDP.Partnerschaften reicht von Tischkultur (Zwiesel Kristallglas), dem Wasser zum Wein (Gerolsteiner), edlem Fleisch (Otto Gourmet), Kaffeegenuss (VICCI Caffe) und feiner Schokolade (Manufaktur Schell) über sortenreine Obstsäfte (van Nahmen), innovative Verschlusstechnik (Coravin), ideale Trinktemperatur (Easy Cooler), Logistik (JF Hillebrand) bis hin zur Vielfalt der deutschen Wein- und Sommelierausbildung (Deutsche Wein-und Sommelierschule; International Wine Institute; International Riesling Foundation), dem Club der Weinakademiker sowie der Sommelier-Union Deutschland e.V.



VDP.NACHTEULE | Montag 20.03.2017 | 17 -18 Uhr | Halle 14/E20



Zum Ausklang des 2. Messetages lädt der neue VDP.Partner Bitburger mit seinem Premiumpils sowie Benediktiner Weißbier zum Feierabendbier in die VDP.Lounge ein.



ZWIESEL KRISTALLGLAS (Halle 14/F69)



Neu in 2017: Die erfolgreiche Zusammenarbeit von ZWIESEL KRISTALLGLAS und dem schwedischen Designduo Bernadotte & Kylberg geht 2017 in die nächste Runde: Gemeinsam haben die beiden Partner eine exklusive Living-Kollektion entwickelt. Die Vasen, Schalen und Windlichter der Serie SIGNUM adeln jedes Interieur.



Mit der handgefertigten Gourmetglasserie SIMPLIFY geht ZWIESEL 1872 neue Wege im Weingenuss. Die Gläser sind auf die beliebtesten Stilistiken von Weinen zugeschnitten – von kraftvollwürzig über fruchtig-fein bis leicht und frisch. So finden Genießer schnell und einfach das passende Glas für ihren Lieblingswein.



Die erfolgreiche Serie WINE CLASSICS SELECT ergänzt der Kristallglashersteller mit neuen Größen für Port und Sherry. Die mundgeblasenen, edlen Gläser extrahieren die Aromen der Weine und Spirituosen auf eine bisher unbekannt intensive Weise.



ZWIESEL KRISTALLGLAS, 1872 im niederbayerischen Zwiesel gegründet, vertreibt seine Produkte weltweit in über 120 Ländern. Konsequente Investitionen in neue Technologien und Produkte sowie nachhaltiges Handeln sind Kern der Unternehmensphilosophie. ZWIESEL KRISTALLGLAS steht mit fast 140-jähriger Tradition an der Spitze der Kristallglashersteller, wenn es um Tischkultur, Drinks und Living geht.



GEROLSTEINER Brunnen GmbH & Co. KG (Halle 14/D70)



Die GEROLSTEINER Brunnen GmbH & Co. KG ist Anbieter der meist gekauften Mineralwassermarke auf dem deutschen Markt. Gerolsteiner bedient dabei alle relevanten Mineralwassersegmente in unterschiedlichen Verpackungsvarianten. Streng orientiert am Konsumentenwunsch schöpft das Unternehmen aus der Vulkaneifel alle Möglichkeiten der eigenen Innovationskraft voll aus.



Pfirsich, exotische Früchte, Vanille, Kakao und Kaffee ... so vielfältig sind die Aromen, die sich im Wein schmecken lassen. Doch nicht nur bei der Auswahl eines guten Weines sollte Sorgfalt verwendet werden, sondern auch bei der Wahl des dazu passenden Mineralwassers. Um die Entfaltung der Aromen zu unterstützen, ist es wichtig, das richtige Mineralwasser zum jeweiligen Wein zu reichen.



VICCI Caffe (Halle 14/E20)



2008 wurde in Bad Bramstedt bei Hamburg die Kaffeeleben Rösterei gegründet und die Marke VICCI Caffe ins Leben gerufen. VICCI Caffe macht Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu einem besonderen Erlebnis. Jeden Tag, Tasse für Tasse. Vicci Kaffees werden in den Ursprungsländern durch nachhaltige Landwirtschaft angepflanzt und geerntet und die Kaffeebauern werden mit einem fairen Preis entlohnt.



Unter dem Motto „VDP.Early Bird“ lädt der VDP.Traubenadler täglich von 10.00-11.00 Uhr zu einem kleinen Frühstück in die VDP.Kaffee.Lounge von Vicci Caffé (Stand 14/E20) ein.



Schokoladenmanufaktur Schell (Halle 14/E29)



In der 3. Generation steht die Schokoladenmanufaktur Schell mit Sitz in Gundelsheim für erstklassiges Konditoren Handwerk. Seit 20 Jahren führen Annette und Eberhard Schell die Manufaktur. Sie haben sich mit dem Thema "Schokolade und Wein" weltweit einen Namen gemacht. Kakao – seit Jahrhunderten ein Aphrodisiakum ähnlich dem Wein. Und auch bei Schokolade gilt: je kleiner die regionale Herkunft, desto höher die Qualität.



Jeder Gast des VDP.Gemeinschaftsstandes ist eingeladen, mit seinem Glas Wein an den Stand der Schokoladenmanufaktur Schell zu kommen und sich bis zur passenden Schokolade durchzuprobieren.



Obstkellerei Van Nahmen GmbH und Co. KG (Halle 14/D66)



Die Verarbeitung von Obst hat in der Familie van Nahmen eine lange Tradition. 1917 als Rheinische Apfelkrautfabrik gegründet, kann die Obstkellerei dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Auch heute noch lassen sich Obstwiesenbesitzer vom Niederrhein und dem angrenzenden Münsterland ihre Äpfel im Lohn zu Saft vermosten. In der heute 3. und 4. Generation hält man an der bewährten, handwerklichen Mostertradition fest und keltert alle heimischen Früchte selbst – auf diese Weise hat man Einfluss auf die Qualität von Anbeginn. Sortenreine Obstsäfte sind die Spezialität des Hauses.



„Stromberger Pflaume“ ist das neueste Produkt der Obstkellerei van Nahmen. Umwerfend aromatisch, weich und samtig, dabei von einer erfrischenden Säure belebt... der Geschmack dieses Saftes ist besonders. Peter van Nahmen war auf der Suche nach außergewöhnlichen Pflaumen. Im kleinen Ort Stromberg in Nordrhein-Westfalen wurde er fündig. Das Dorf ist von 15.000 Pflaumenbäumen umgeben, die in den stark mergelhaltigen Böden der münsterländischen Bucht wurzeln. Peter van Nahmen ist über die Stromberger Pflaume besonders glücklich. „Der Unterschied zwischen einer herkömmlichen Pflaume und jener aus Stromberg ist einfach verblüffend.“



OTTO GOURMET (Halle 14/F20)



OTTO GOURMET ist ein Spezialitätenversand mit dem Schwerpunkt exklusives Fleisch und wurde 2004 von den Brüdern Stephan, Michael und Wolfgang Otto gegründet. Stephan Otto arbeitete damals als Unternehmensberater in den USA. Während eines Grillabends bei Geschäftsfreunden probierte er erstmals ein Wagyu-Steak, das er zuvor über das Internet bestellt hat – und war schlicht und ergreifend begeistert.



CORAVIN (Halle 14/E66)



Mit dem neuartigen System Coravin genießen Weinliebhaber ein Glas Wein, ohne dafür die Flasche entkorken zu müssen. Der Wein oxidiert nicht und kann sich nach jedem Glas originalverkorkt über Monate hinweg ungestört weiter entwickeln – ganz ohne Geschmacksverlust.



EASY COOLER (Halle 14/F40)



Der orginal easy-cooler temperiert den Wein und sorgt für ideale Trinktemperatur der Weinspezialitäten - und das ganz ohne Strom. Alle easy-cooler sind hochwertige und stromlose Weintemperiergeräte - speziell für den glasweisen Weinausschank und für Weinpräsentationen. Die Kühlung erfolgt wahlweise durch eingesetzte Gefrierakkus oder Eiswürfel.



Deutsche Wein- und Sommelierschule (Halle 14/E59)



Die Deutsche Wein- und Sommelierschule (DWS) ist eine Bildungsstätte der IHK Koblenz. Mit 20-jähriger Erfahrung in der beruflichen Weinweiterbildung bildet die DWS pro Jahr ca. 600 Wein- und Genussexperten aus, die mit der IHK-Zertifikatsprüfung oder der öffentlich-rechtlichen Prüfung ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen. Mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Würzburg bietet die DWS ein intensives praxisorientiertes Schulungstraining mit Exkursionen und vielen Spezial-Workshops an. Die Teilnehmer können gleichzeitig die internationalen WSET-Abschlüsse erwerben. Intensiv bereitet die DWS auf die aktuelle öffentlich-rechtliche Prüfung vor.



Weinkulturexperte (IHK) | VDP.Die Prädikatsweingüter



Unter dieser Bezeichnung startete die DWS in 2015 eine Reihe neuer, hochwertiger Aufbauseminare. Diese verbinden das wachsende Interesse an einer professionellen Kommunikation von Wein als herausragendes Kulturgut des Menschen mit den kulturellen Leistungen und Kompetenzen seiner langjährigen Kooperationspartner. Der ambitionierte Lehrgang verfolgt das Ziel, dem Absolventen ein Deutungs- und Kommunikationsinstrumentarium bereitzustellen, das ihm hilft, VDP.Weine aus unterschiedlichsten Perspektiven einem interessierten Publikum wirkungsvoll zu inszenieren.



Auf der VDP.Weinbörse in Mainz (23./24.April 2017) werden bereits dem zweiten Absolventenjahrgang die Zertifikate überreicht.



International Wine Institute (Halle 14/E59)



Das International Wine Institute (IWI) ist eine renommierte nationale und internationale Seminar- und Schulungsinstitution. Das IWI bietet erlebnisreiche Weinseminare und neue innovative Fortbildungsmöglichkeiten für die Gastronomie, Hotellerie, den Wein-Einzelhandel und die Weinwirtschaft an. Flaggschiff-Lehrgänge sind das mediengestützte Blended-Learning zum Commis Sommelier (IWI), Sommelier (IHK), Weinfachberater (IWI) und Wine Event Manager (IWI). Als private Bildungseinrichtung ist das International Wine Institute vom Land Rheinland-Pfalz anerkannt und nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert.



Sommelier-Union Deutschland e.V. (Halle 14/E20)



Weltweit ist der Beruf des Sommeliers auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland, wo sich die Sommelier-Union Deutschland seit 1976 als Verband für den Berufsstand einsetzt. Die Vereinigung zählt heute fast 1.000 Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet, Tendenz steigend. Nicht nur eingefleischte Sommeliers finden bei dieser innovativen Vereinigung Professionalität und Spaß zugleich. Auch Winzer, Weinhändler, Journalisten und private Weinliebhaber haben sich der Sommelier-Union angeschlossen.



Der Club der Weinakademiker



Der Club der Weinakademiker ist die Alumni-Organisation der erfolgreichen Absolventen der Weinakademie Österreich. Der Abschluss Weinakademiker setzt das Bestehen einer Reihe hoch anspruchsvoller Prüfungen und eine tiefe Kenntnis der Weinproduktion, Weinstile sowie der Weinbranche und ihrer Mechanismen voraus. Grundlage ist das Diploma in Wines & Spirits des britischen Wine & Spirit Education Trusts WSET. Weinakademiker findet man heute in allen Bereichen der Weinindustrie, im Handel oder im Marketing, in der Eventorganisation oder in der PR, als Winzer oder Weinberater. Auch private Weinliebhaber entscheiden sich immer öfter, diesen Abschluss zu machen.

VDP. Die Prädikatsweingüter

Der VDP ist die älteste und einzige nationale Vereinigung von Spitzenweingütern in der Welt. 196 Prädikatsweingüter haben sich selbst strenge Qualitätsstandards und Maßstäbe auferlegt - von der Traube bis zum Keller. Die 2012 verabschiedete vierstufige VDP.Klassifikationspyramide definiert die Qualität ihrer Weine nach der Herkunft: VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE und VDP.GROSSE LAGE. Der VDP.Traubenadler auf jeder Flaschenkapsel ist das Güte(r)siegel. Es steht für eine terroirgeprägte und handwerkliche Weinbereitung.

