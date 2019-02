Expertengespräche, Fachvorträge und kostenfreie Eintrittsgutscheine

06.02.19

Die ISH 2019 nähert sich mit Riesenschritten und bis zum März sind es nur noch wenige Wochen. Der Bereich Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik präsentiert sich 2019 zum ersten Mal gebündelt unter einem Dach in der Halle 8.0.



Im Fokus stehen zukunftsfähige Lösungen für mehr Automatisierung und Komfort – bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz und erhöhtem Einsatz von erneuerbaren Energien.



Expertengespräche und Fachvorträge



Der VDKF präsentiert sich ebenfalls in der Halle 8.0. Neben den Vertretern aus dem Verband stehen in Frankfurt Experten zu Fragen rund um Ihr Unternehmen als ihre persönlichen Gesprächspartner zur Verfügung.



Insbesondere „BAFA-Förderung“ und „Digitalisierung“ sind zwei Themen, über die Sie sich auf dem VDKF-Stand aktuell informieren können. Mit Burkhard Dunst („BAFA-Förderung“) und Michael Morgenroth („Digitalisierung“) bietet der VDKF Ihnen gleich zwei Experten zu diesen bedeutenden und hochaktuellen Themenkomplexen.



Darüber hinaus sind die Herren Heinz Swientek und Juan-Pedro Guirao von der CUR Versicherungsmakler GmbH ihre Spezialisten und Ansprechpartner u.a. zum Thema „Multi Risk“. Als Rahmenvertragspartner und Fördermitglied des VDKF berücksichtigt die CUR die betrieblichen Gegebenheiten unserer Mitglieder im Versicherungsschutz. Die „Multi Risk“ - Versicherung stellt dabei eine branchenspezifische Lösung dar, die entsprechende Besonderheiten berücksichtigt und eine Vielzahl von Versicherungen in einer Police bündelt.



Das von VDKF gemeinsam mit dem FGK gestaltete „Kälte-Klima-Forum“ bietet an allen Messetagen eine äußerst interessante Zusammenstellung von Fachvorträgen.



Eine Vorstellung unserer Experten sowie eine Übersicht der zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Vorträge finden Sie in der Anlage zu diesem Newsletter.



Kostenfreie Eintrittsgutscheine



Der VDKF stellt allen seinen Mitgliedern und Interessierten kostenfreie Eintrittsgutscheine (Eintrittskarten) zur ISH 2019 zur Verfügung, die Sie von Ihrer VDKF Geschäftsstelle auf Wunsch erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot nutzen und uns in Frankfurt besuchen.



Hinweis: Sonderteil in der VDKF Information 1-2 2019



Die erste Ausgabe der VDKF Information 2019, die Ende Februar erscheint, enthält einen Sonderteil zur ISH 2019 mit Informationen zum geplanten Messeauftritt des VDKF zu den im Rahmen des „Vortragsforums Kälte-Klima“ geplanten Fachvorträgen. Darüber hinaus enthält der Sonderteil ausführliche Informationen unserer ausstellenden Mitgliedsbetriebe, die wieder die Chance hatten, sich mit einem kostenfreien Beitrag im Vorfeld zur Messe in dieser Ausgabe der VDKF Information zu präsentieren und über Ihren Messeauftritt inhaltlich zu berichten.

