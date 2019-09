Pressemitteilung BoxID: 766594 (VauDe Sport GmbH & Co. KG)

VAUDE erhält den "Grünen Knopf" für über 90 Prozent der Bekleidung

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller führt staatliches Textilsiegel "Grüner Knopf" ein

Am 9. September hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller das staatliche Textilsiegel „Grüner Knopf“ in Berlin vorgestellt. Damit gibt es erstmals ein staatlich überwachtes Siegel für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Textilien. Im Rahmen der Bundespressekonferenz stellte Minister Gerd Müller das neue Siegel gemeinsam mit Antje von Dewitz, VAUDE Geschäftsführerin, Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern, und Thomas Linemayr, Tchibo Geschäftsführer, in Berlin vor. Zum Start sind 27 Unternehmen dabei, die die strengen Anforderungen des Textilsiegels erfolgreich bestanden haben. Unter ihnen auch der Outdoor-Ausrüster VAUDE aus Tettnang, der sich von Anfang an für ein übergreifendes, unabhängiges Siegel stark machte.



„In diesen fünf Jahren von der Gründung des Textilbündnisses bis zur Einführung des Grünen Knopfs hat es bis heute teilweise heftigen Gegenwind gegeben, zum einen von NGOs, denen die Anforderungen zu niedrig sind, zum anderen von Herstellern und Verbänden, denen die Kriterien zu streng sind. Dennoch haben wir es geschafft, einen hohen Standard zu setzen, der ein echter Meilenstein ist. Als erstes staatliches Metasiegel bringt der Grüne Knopf dem Verbraucher eine entscheidende Verbesserung beim Einkauf öko-sozialer Textilien. Ich freue mich über diesen großartigen Start für den Grünen Knopf und über das starke Commitment aller Beteiligten, das ich in Berlin erlebt habe“, berichtet Antje von Dewitz von der anschließenden Auftaktveranstaltung mit allen Mitgliedern des „Bündnisses für nachhaltige Textilien“ im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.“



Hohe Anforderungen an Produkte und Unternehmen



Die Bundesregierung hat unter hohem Engagement von Minister Gerd Müller das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf zur Kennzeichnung von sozial und ökologisch produzierten Textilien ins Leben gerufen. Produkte mit dem neuen Siegel müssen unter Einhaltung staatlich festgelegter Kriterien nach hohen Umwelt- und Sozialstandards hergestellt werden. Dabei verbindet der Grüne Knopf Anforderungen an das Produkt und an das Unternehmen, das seine Sorgfaltspflichten nachweisen muss. „Mit dem Grünen Knopf setzen wir jetzt einen hohen Standard und zeigen: Faire Lieferketten sind möglich. Ab heute kann das keiner mehr in Frage stellen. Das beweisen alle Unternehmen, die mitmachen“, so Minister Gerd Müller. Der Grüne Knopf ist ein globales Siegel, das auch in anderen Ländern beantragt und verwendet werden kann – die Prüfungen finden auf Grundlage harmonisierter internationaler Normen statt. „Wir begrüßen es sehr, dass durch das hohe Engagement von Entwicklungsminister Gerd Müller der Grüne Knopf ins Leben gerufen wurde. Wir hoffen, dass viele Unternehmen Verantwortung übernehmen, sich daran beteiligen und ihre Produkte zertifizieren lassen“, erklärt Jan Lorch, VAUDE Geschäftsleitung Vertrieb & CSR.



Grüner Knopf für den Großteil der VAUDE Produktpalette



VAUDE erhält als eines der ersten deutschen Unternehmen für einen Großteil seiner Produktpalette das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf. Die strengen Kriterien des firmeneigenen Labels Green Shape wurden dafür anerkannt und waren eine wichtige Grundlage, um die Zertifizierung zu erhalten. Damit gilt der Grüne Knopf bei VAUDE für über 90 Prozent der aktuellen Bekleidungskollektion für Herbst/Winter 2019/20 und für über 80 Prozent aller VAUDE Produkte, d.h. Bekleidung als auch Hartware-Produkte wie Rucksäcke, Taschen, Schlafsäcke und Zelte. All diese Produkte erhalten nun das staatliche Siegel Grüner Knopf, das für Konsumenten bereits sichtbar im Onlinevertrieb zu finden ist. Nach und nach werden alle zertifizierten VAUDE Produkte auch im stationären Handel mit dem Logo gekennzeichnet.



„Ich freue mich sehr, dass mit VAUDE ein innovativer Outdoor-Ausrüster beim Start des Grünen Knopf dabei ist. VAUDE ist ein Vorreiter für Nachhaltigkeit in der gesamten Textilbranche. Als aktives Gründungsmitglied unseres Textilbündnisses geht Vaude seit vielen Jahren voran und zeigt, dass auch Funktionskleidung und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Dass ein so anerkannter Nachhaltigkeits-Pionier beim Grünen Knopf mitmacht, zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg,“ so Minister Gerd Müller.



Der Grüne Knopf sorgt für Orientierung



Der Grüne Knopf ist direkt am Produkt sichtbar und für den Konsumenten leicht zu erkennen. „Wir erleben, dass immer mehr Menschen mit gutem Gewissen Kleidung kaufen möchten, bislang aber kaum wissen, wie man ökologisch und fair produzierte Produkte erkennt und welche einzelnen Siegel wofür stehen. Der Grüne Knopf kann Konsumenten als übergreifendes staatliches Siegel genau diese Orientierung beim gezielten Einkauf bieten. Denn es kommt auf uns alle an: Mit jeder Kaufentscheidung können wir einen Betrag leisten“, bekräftigt Antje von Dewitz.



Das VAUDE Green Shape Label



Bereits 2009 hat VAUDE mangels eines übergreifenden Textilsiegels begonnen, einen eigenen Standard für nachhaltige Produkte zu definieren. Mit Green Shape wurde ein Label entwickelt, das sich mittlerweile im Handel etabliert hat. Die Kriterien zur Beurteilung für Green Shape Produkte sind streng und transparent. Sie werden regelmäßig überprüft und umfassen den gesamten Lebenszyklus des Produkts – vom Design über die Produktion bis hin zu Pflege, Reparatur und Verwertung. Der Einsatz von umweltfreundlichen Materialien, Langlebigkeit von Produkten, der Verzicht auf schädliche Chemikalien, sowie die Einhaltung von Sozialstandards in der globalen Lieferkette sind dabei wichtige Handlungsfelder. International anerkannte Standards wie das bluesign® SYSTEM, die Fair Wear Foundation (FWF) oder der Global Organic Textile Standard (GOTS), die nun auch für den Grünen Knopf anerkannt sind, spielen eine zentrale Rolle. „Für uns ist die Zertifizierung von VAUDE Produkten mit dem staatlichen Grünen Knopf eine Bestätigung, dass wir mit unseren VAUDE-eigenen, freiwilligen, strengen Green Shape Kriterien, bereits vor 10 Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben. Es freut uns, dass dadurch nun ein Großteil der VAUDE Produkte unabhängig staatlich ausgezeichnet wurde“, so Hilke Patzwall, VAUDE CSR-Managerin.



Textilbündnis & Grüner Knopf



Als Gründungsmitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien setzt sich VAUDE bereits seit 2014 dafür ein, dass international anerkannte Umwelt- und Sozial-Standards in der gesamten Wertschöpfungskette der Textilproduktion realisiert werden. VAUDE verfolgt dabei nicht nur die eigene Vision einer möglichst nachhaltigen Produktion, sondern sieht sich als Teil der Textilbranche in der Pflicht, dazu beizutragen, branchenübergreifend Rahmenbedingungen zu verändern und umweltverträglichere und sozialgerechtere Lösungen für die Praxis zu finden.



Weitere Informationen



http://www.gruener-knopf.de/



https://bmz.de



https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com/

