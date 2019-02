Uwe Gottschalk rückt in die Geschäftsleitung bei VAUDE auf

01.02.19

Uwe Gottschalk, der den Produktbereich bei VAUDE seit drei Jahren sehr erfolgreich leitet, ist seit Jahresanfang Mitglied der Geschäftsleitung. Als Bereichsleiter ist es ihm gelungen, gemeinsam mit seinem Team die nachhaltig-innovative Ausrichtung von VAUDE in den Produkten weiter voran zu bringen und transparent zu machen. Nur einige Beispiele: Der Anteil der nachhaltigen Green Shape Produkte in der Bekleidung wurde auf 98 Prozent erhöht, die Bekleidungskollektion ist zu 100 Prozent PFC-frei und bei der Fair Wear Foundation hat VAUDE sich 2018 mit der besten Bewertung aller Mitgliedsunternehmen erneut den Leader-Status gesichert. Außerdem hat Uwe Gottschalk ein inzwischen 7-köpfiges Innovationsteam aufgestellt, das herausragende, vielfach ausgezeichnete Innovationen wie die Seamless Zelttechnologie oder die Green Shape Core Collection hervorgebracht hat.



„Angesichts unserer breiten Produktpalette und unseren hoch gesteckten Zielen in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit, den vielfältigen Aufgabenfeldern im Produktbereich und der großen Mannschaft, die daran mitarbeitet, ist die Rolle des VAUDE Produktleiters eine echte, komplexe Herausforderung. Diese Aufgabe erfordert nicht nur Produkt-Leidenschaft und Herzblut, sondern auch Management-Kompetenzen auf höchstem Niveau. All das bringt Uwe mit, davon hat er uns in den letzten drei Jahren überzeugt. Zudem ergänzt er das Team der Geschäftsleitung auch menschlich und werteorientiert hervorragend. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Uwe“, so Antje von Dewitz, VAUDE Geschäftsführerin.



Die VAUDE Geschäftsleitung besteht neben Antje von Dewitz als Geschäftsführerin aus folgenden Mitgliedern: Jan Lorch (Vertrieb & CSR), Erwin Gutensohn (Finanzen) und Uwe Gottschalk (Produkte). „Wir freuen uns, dass der Bereich Produkte nun wieder als Kernbereich des Unternehmens im Kreis der Geschäftsleitung vertreten ist“, so Antje von Dewitz.



Als Bereichsleiter ist Uwe Gottschalk für die strategische Ausrichtung des gesamten Produktbereichs in allen drei Geschäftsfeldern (Mountain Sports, Bike Sports, Packs ‘n Bags) verantwortlich. Der Bereich Produkte mit rund 130 Mitarbeitern umfasst das Design, die Produktentwicklung und -umsetzung, das Produktmanagement, das Innovationsmanagement, den Einkauf und die Manufaktur am Standort Tettnang.



Uwe Gottschalk verfügt über eine hohe Produktkompetenz und langjährige Erfahrungen in der Outdoor-Branche. Bevor er bei VAUDE einstieg war er in leitenden Positionen im Produktbereich bei der Mammut Sports Group und bei Sigma Sport tätig. Als begeisterter Bergsportler bringt er das ganze VAUDE Produktportfolio auf anspruchsvollem Terrain selbst zum Einsatz, vom Mountainbiken über Sport- und Alpinklettern, Hochtouren, Trekking bis hin zu Skitouren. „Die klare Ausrichtung von VAUDE motiviert unser ganzes Produkt-Team, mit viel Leidenschaft nachhaltige und zugleich hoch innovative Produkte zu gestalten. Die Herausforderungen sind komplex, aber wir sind sehr gut aufgestellt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Geschäftsleitung und darauf, unsere nachhaltige Produktphilosophie mit meinem sehr kompetenten und engagierten Team weiter zu entwickeln“, so Uwe Gottschalk.

