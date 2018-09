Preisgekröntes Video-Marketing

28.09.18

Zusammen mit der Kreativagentur stilbezirk aus Stuttgart holt VAUDE Sport GmbH mit dem Kampagnenfilm „The Stolen Child“ bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 den begehrten silbernen Grand Prix in der Kategorie „Integrierte Kommunikation“. Nicht nur atemberaubende Bilder, die magische Musik und ein faszinierendes Voice Over waren die Gründe warum sich die Jury für diesen Film ausgesprochen hat.





Jedes Jahr werden in Cannes – der französischen Filmhauptstadt - die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen ausgezeichnet. Die Cannes Corporate Media & TV Awards dürfen als kleiner Bruder der wohl bekannteren Cannes Lions Awards bezeichnet werden. Die Auszeichnung glänzt zwar nicht mit den ganz großen Budgets und Stars der Filmbranche, kann dafür aber mit viel Kreativität und Filmkunst aufwarten. Dieses Jahr darf sich der Outdoor-Ausrüster VAUDE gemeinsam mit der Kreativagentur stilbezirk aus Nürnberg über eine Auszeichnung freuen. Marketing Manager Florian Mayerhoffer nahm für VAUDE den Preis bei einer feierlichen Award Gala am 27.September an der Cote d'Azur in Empfang.



"The Stolen Child" - Filmprojekt an Irlands rauer Küste



VAUDE steht für einen nachhaltigen Umgang mit Mensch und Natur und für einzigartige Sport- und Outdoorerlebnisse. So machte sich das interdisziplinäre und bunt gemischte Team um die VAUDE Athleten Aline Bock, Max Kroneck und Pro-Windsurfer Lars Petersen nach Irland auf, um den stürmischen und abwechslungsreichen „Wild Atlantic Way“ mit Mountainbikes und Surfbrettern zu erkunden. Das Ergebnis ist ein sehenswerter Clip: atemberaubende Bilder, magische Musik – und das Voice Over. Ein Gedicht. Eingesprochen von Sängerin Cathy Jordan, die mit ihrer faszinierenden Stimme und irischem Akzent für Gänsehaut sorgt.



Integrierte Kommunikation in der Zusammenarbeit



Auftraggeber VAUDE ließ der Agentur Stilbezirk den kreativen nötigen Freiraum, um einen Film im Rahmen der Kampagne zum Thema Bikepacking zu erstellen. Als visuelle Interpretation des gleichnamigen Gedichts von William Butler Yeats beschreibt „The stolen child“ die tiefe Beziehung von Mensch und Natur.



„Das Filmprojekt zeigt auf wunderbare Weise wie man in der Gemeinschaft einzigartige und spannende Abenteuer in der Natur erleben kann, unabhängig vom Wetter und der eigenen Profession“, so Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VAUDE und zugleich Marketing-Leitung. „Als begeisterte Mountainbikerin kann ich sehr gut nachvollziehen, was es für ein Spaß sein kann, durch eine solch wilde und abwechslungsreiche Natur zu radeln. Aber nicht nur die Natur auch die kreative Umsetzung des Filmes strahlt eine einzigartige Stimmung aus. Wir freuen uns ganz besonders über diesen speziellen Preis. Der Erfolg von integrierter Kommunikation basiert darauf, dass man auf Augenhöhe zusammenarbeitet, Raum für kreative Lösungsvorschläge und Entscheidungen aufmacht und damit gemeinsam einfach mehr erreicht als allein. “



Marketing Manager Florian Mayerhoffer koordinierte als Produzent bei VAUDE das Filmprojekt: „Ich bin wirklich stolz und dankbar diesen Film mit unserem langjährigen Partner Stilbezirk umgesetzt zu haben. Dankbar weil sich durch dieses Projekt – nachhaltig und strategisch - viele weitere Möglichkeiten für unser Unternehmen, auch in der Zusammenarbeit mit Athleten ergeben haben. Und stolz, dass sich der Vorschuss an Vertrauen auszahlt und die langwierige und aufwändige Konzeptionsarbeit und Koordination letztendlich doch belohnt wird.“



Ein außergewöhnlicher Film, der nur als sinnliches Erlebnis bezeichnet werden kann. Und letztendlich auch die internationale Jury in Cannes überzeugte. Die Cannes Corporate Media & TV Awards prämieren jedes Jahr die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen. Es ist das einzige Festival für Wirtschaftsfilme in der legendären Stadt an der Cote d'Azur.

(lifePR) (