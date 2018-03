Nachhaltiges Design - Preisgekrönt

Der Outdoor-Ausrüster VAUDE darf sich über eine besondere Design-Auszeichnung für die erst kürzlich vorgestellte „Green Shape Core Collection“ freuen. Am 9. März wurde die 19-teilige „Limited Edition“ mit dem renommierten iF Design Award in Gold prämiert. Neben der außergewöhnlichen und zeitlosen Gestaltung besticht das Konzept durch nachhaltige und höchst innovative Materialentwicklungen.



Weltweit renommierte Auszeichnung



Jedes Jahr verleiht die iF International Forum Design GmbH (Hannover) dieses international renommierte Label für Gestaltung. In diesem Jahr wurden insgesamt 6.402 Beiträge aus 54 Ländern in unterschiedlichen Disziplinen zum Wettbewerb angemeldet. Eine 63-köpfige, unabhängige Expertenjury aus 16 Ländern vergab das Designlabel, den iF Design Award 2018 und zeichnete davon die 75 besten Arbeiten mit dem iF Gold Award 2018 aus.



Die Jury-Begründung zur VAUDE Auszeichnung in Gold für Product Design:



„Die VAUDE Green Shape Core Collection zeigt auf beeindruckende Weise, wie nachhaltige Materialien hochfunktional und zugleich attraktiv eingesetzt werden können. Jedes einzelne Kleidungsstück besticht durch seinen unkonventionellen, ausdrucksstarken Charakter und verleiht Outdoormode eine neue, ganz besondere Note. Die Auswahl der Materialien und Farben ist zudem einfach großartig.“



Zitat von Mario Schlegel – Head of Design VAUDE Sport



„Wir freuen uns riesig über den iF Gold Award, weil er als renommierter Design-Preis die enormen Anstrengungen honoriert, die mit der Umsetzung der VAUDE Green Shape Core Collection verbunden waren. Ein klares Signal, das uns in unserer Rolle als Quer- und Vordenker bestärkt. Ich danke dem gesamten Team für die herausragende Arbeit und das Herzblut, das über die letzten zwei Jahre in diese Kollektion geflossen ist.“



Konsequent nachhaltiges Design-Konzept



Bei der Entwicklung der Green Shape Core Collection standen verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit im Fokus. Den besonderen Design-Ansatz beschreibt Mario Schlegel (Head of Design) so:



„Die Green Shape Core Collection bricht in Konzept und Gestaltung mit gewohnten Denkweisen. Statt weitere Gewichts- und Wassersäulenoptimierungen sowie andere Hochleistungsparameter zu erzielen, verweigert sich die Kollektion diesem Wettlauf um höher, schneller, weiter. Schnittführung und Passformen wurden nicht nur in den einzelnen Styles so optimiert, dass Wohlfühlen und Komfort bei verschiedensten Aktivitäten gewährleistet sind. Wir haben kollektionsübergreifend großes Augenmerk auf das Thema Kombinierbarkeit gelegt. Farben und Materialien nehmen sich weit zurück. Dadurch wird eine sehr kleine Outdoor-Kollektion vielseitig und universell einsetzbar.“



Green Shape Core Collection im Kurzportrait



Mit der Green Shape Core Collection bietet VAUDE eine durch und durch nachhaltige Ausrüstung für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Die Kollektion besteht aus 19 Produkten - Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke -, die für ein breites Spektrum an Outdoor-Aktivitäten konzipiert sind. Sie zeichnen sich durch eine natürliche Optik und Haptik aus und vereinen Performance mit Wohlfühlfaktor und langer Nutzungsdauer. Rund 90 % der vielfältigen textilen Materialien, die zur Herstellung verwendet werden, sind biobasiert, recycelt oder reine Naturmaterialien. Dabei kommen auch unkonventionelle Rohstoffe wie Kuhmilch, Holz oder Rizinusöl zum Einsatz.



Die Green Shape Core Collection ist ab August 2018 bei ausgewählten Fachhändlern, in den VAUDE Stores und im Onlineshop erhältlich.

