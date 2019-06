Pressemitteilung BoxID: 757670 (VASNER)

Neuer Sonnenschirm-Heizstrahler für Zuhause & Gastronomie | VASNER Umbrella X30

VASNER präsentiert die neue, flexible Heizlösung für Gastronomie-Terrassen sowie private Außenbereiche. Die Umbrella X30 Sonnenschirm-Heizstrahler Serie zur Montage an Schirmen und anderen Stangen bietet gemütliche und gezielte Infrarotwärme an der frischen Luft. Die Schirmheizung besteht aus einer Halterung samt 3 x 1000 Watt Infrarotstrahlern, die an jedem Gestänge mit dem Durchmesser 20 – 55 mm befestigt werden kann. Für 360° Wärme in alle Richtungen. Zur Steuerung der Schirm-Heizstrahler wird eine Fernbedienung mitgeliefert, mit der Sie jedes einzelne Gerät getrennt ein- und ausschalten können. Jeder der drei Terrassenstrahler gibt dabei 1000 Watt Wärmestrahlung ab. Insgesamt 3000 Watt Heizkraft stehen Ihnen also zur Verfügung, um den Bereich rings um Ihren Gastroschirm und Terrassenschirm herum zu beheizen. Zudem lassen sich die einzelnen Heizgeräte jeweils horizontal um 90° drehen, sodass der Heizbereich genauer bestimmt werden kann. Ob Gartenschirm, Infrarotstrahler-Stativ oder Partyzelt – die Sonnenschirm-Heizstrahler können überall im offenen Außenbereich montiert werden. Die Schutzklasse IP65 garantiert stets, dass nicht einmal starkes Strahlwasser in das robuste Aluminium-Gehäuse der Terrassenheizer dringen kann. Auch optisch lassen sich die Sonnenschirm Heizstrahler in jeden Außenbereich integrieren. Die Produkte sind in der Farbe Silber und Schwarz erhältlich und können passend zum Design des Terrassenschirms gewählt werden. Die fortschrittliche Ultra Low Glare Heizröhre mit stark reduzierter Helligkeit sorgt dabei unter jedem Sonnen- und Ampelschirm für eine gemütliche Atmosphäre.



Produktmerkmale der Sonnenschirm-Heizstrahler:





Sonnenschirm Heizstrahler mit flexibler Schirm-Halterung

Geeignet für Stangen-Durchmesser 20 – 55 mm

Heizleistung: 3000 Watt → 3 x 1000 Watt

Für 360° Wärme zu allen Seiten hin

Um 90° horizontal drehbar: Zur Festlegung der Heizfläche

Schutzklasse IP65: Regen + Strahlwasser Schutz

Mit Fernbedienung geliefert

Jeder der drei Infrarotstrahler getrennt ein- / ausschaltbar

Weniger Helligkeit: Ultra Low Glare Röhre

Perfekt für Sonnenschirm, Heizstrahler-Ständer, Partyzelt

Zwei Modelle erhältlich: Silber und Schwarz





Neueste Ultra Low Glare Heizröhren mit starker Lichtreduktion



Der Hersteller VASNER verwendet speziell für die Sonnenschirm-Heizstrahler und weitere Outdoor Heizgeräte in seinem Sortiment eine besondere Heiztechnik. Die Ultra Low Glare Röhre kombiniert gleich mehrere Stärken, um jeden Außenbereich mit einer möglichst angenehmen Temperatur und gemütlichen Atmosphäre zu versorgen. Zu den Vorteilen der innovativen Technologie gehören:





Stark reduzierte Helligkeit: Im Vergleich zu bisherigen Low Glare Terrassenstrahlern geben die Sonnenschirm-Heizstrahler von VASNER deutlich weniger Licht ab. So genießen Ihre Gäste ein super gemütliches Ambiente unter dem Gastroschirm, ohne dass die erzeugte Wärme an Intensität verliert.

Intensive, kurzwellige Infrarotstrahlung: Die beeindruckende Verringerung der Helligkeit geht mit einer Verkürzung der Infrarot-Wellenlänge einher. Dies kann man zwar nicht sehen, den Unterschied in der Wärmewirkung spürt man allerdings sofort. Trotz kalter Außenluft und einer Brise kommt die kurzwellige Infrarotstrahlung der Schirmheizung mit voller Kraft bei Ihnen an und sorgt zuverlässig für eine angenehme Temperatur. Perfekt, um den Abend unter dem Terrassenschirm natürlich ausklingen zu lassen, statt direkt bei Sonnenuntergang den Außenbereich zu verlassen.

Wärme auf Knopfdruck: Die Sonnenschirm Heizstrahler von VASNER bieten sofortige Wärmestrahlung ohne Wartezeit. Schon Sekunden nach dem Einschalten erreicht die Ultra Low Glare Röhre ihre maximale Heizkraft. Dabei lassen sich alle drei Schirm-Heizstrahler separat an- und ausschalten, falls zu einer Seite hin keine Strahlungswärme benötigt wird.





Sichere Montage und Nutzung der Sonnenschirm-Heizstrahler



Netzkabel: Die elektrischen Sonnenschirm-Heizstrahler werden per fest integriertem Netzstecker angeschlossen. Das Kabel versorgt dabei alle drei Infrarotstrahler mit Strom. Es besitzt die maximal zugelassene Länge für Infrarotheizstrahler dieser Art (1,90 Meter), um Ihnen möglichst viel Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Terrasse zu bieten.



Befestigung: Die besonderen Terrassenheizungen für Gastro-, Garten- und Sonnenschirme lassen sich innerhalb von Sekunden anbringen. Dafür wird der Verschluss der Halterung geöffnet und die Strahler können dann an die gewünschte Stange gehängt werden. Die Artikel lassen sich an jeder Stange mit einem Durchmesser von 20 - 55 mm montieren.



Heizfläche: Zu dritt besitzen die Umbrella X30 Sonnenschirm-Heizstrahler von VASNER eine Leistung von 3000 Watt – 1000 Watt pro Gerät. Um die Richtung und Intensität der gesamten Wärmestrahlung zu bestimmen, lassen sich die Infrarot Heizstrahler jeweils separat ein- und ausschalten. Zur weiteren Festlegung der Wärmeverteilung können die Schirmheizungen um 90° horizontal gedreht werden. So kann man zwischen einer punktuellen und einer breitflächigen Wärmeverbreitung wählen.



IP Wasserschutz: Mit der Schutzklasse IP65 sind die Sonnenschirm-Heizstrahler von VASNER für jeden Outdoor Einsatz geeignet. Weder Regentropfen noch Strahlwasser kommen an der hochwertigen Aluminium-Hülle der Geräte vorbei. Die ideale Alternative also für jeden offenen, ungeschützten Bereich. Sei es auf der Terrasse, im Garten oder im Partyzelt.



Sicherheitshinweis: Wie herkömmliche Infrarotstrahler, entwickeln die neuen Heizgeräte von VASNER beim Betrieb eine gewisse Temperatur. Diese ist nötig, um Ihnen draußen eine intensiv-gemütliche Strahlungswärme zu garantieren. Wenn Sie Ihren Gastroschirm nach Gebrauch schließen möchten, sollten Sie die Umbrella X30 Halterung also kurz lockern und samt Heizstrahlern nach unten verschieben. Auch wenn die Schirmheizung schon ausgeschaltet ist. Denn sie benötigt einige Minuten, um vollständig abzukühlen. Bitte achten Sie deshalb stets auf einen Sicherheitsabstand zu brennbarem Material, damit es zu keinen Schäden am Gerät oder an Ihrem Sonnenschirm kommt.



VASNER Umbrella X30» Die flexiblen Sonnenschirm-Heizstrahler für Terrasse und Garten.



Für mehr Informationen besuchen Sie die Sonnenschirm-Heizstrahler Produktseite: https://www.vasner.com/de/produkte/vasner-umbrella-x30-heizstrahler-sonnenschirm/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (