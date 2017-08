Erweiterung der Varicor®-Modellpalette um die Waschrinne HORIZON

Diese Waschrinne macht bereits auf den ersten Blick durch ihre Designsprache auf sich aufmerksam: So wurde der Wasserablauf in Form einer Rinne gestaltet, die sich nach hinten/unten abgesetzt optisch dem Blickfeld entzieht.



Der eigentliche Ablauf wird an einen handelsüblichen Siphon angeschlossen. Hierbei bleibt die Ablaufrinne jederzeit frei zugänglich – eine oftmals umständliche Demontage von Teilen ist nicht nötig!



Zudem wird die Ablauföffnung durch ein Gittersieb geschützt, wodurch beispielsweise Haare oder auch herabfallende Gegenstände zurückgehalten werden.



Komplettiert wird die Waschrinne durch ein Wandanschlussprofil von 100 mm, das mit Hohlkehle versehen die Reinigung äußerst einfach macht.



Neben HORIZON bietet das Varicor®-Programm weitere „Mehr-Personen-Waschrinnen“, wie etwa die beiden Modelle ACTIVE 555 bzw. 400.



Durch ihre Formgebung, vor allem aber auch durch die Robustheit und einfache Pflege von Varicor® haben sich diese besonders in Industrieanlagen, Schulen oder Sporthallen bewährt. Beide Modelle haben feste Abmessungen, lassen sich durch fugenlose Verklebung aber auch zu Reihenanlagen verbinden.



Stellen die räumlichen Gegebenheiten hingegen spezielle Anforderungen an den Waschplatz – z.B. durch Einbauten über Eck – können auf Basis der Unterbauwaschrinne im fugenlosen Verbund mit Varicor®-Plattenmaterial Anlagen realisiert werden, die auf die individuelle Raumsituation zugeschnitten sind.

