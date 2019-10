Pressemitteilung BoxID: 772489 (vamos Eltern-Kind-Reisen GmbH)

Flüge bei Reiseveranstalter vamos nur noch klimaneutral

CO2-Kompensation für alle Kunden- und Dienstflüge / Neue Familienreisen in Europa für Sommer 2020

vamos Eltern-Kind-Reisen, Spezialist für Familienurlaub, bietet seinen Kunden ab sofort – als einer der ersten deutschen Reiseveranstalter – Flüge nur noch inklusive einer CO2-Kompensation an. „Wir müssen und wollen Verantwortung übernehmen für die klimaschädlichen Emissionen, die wir verursachen. Darum gleichen wir auch alle Dienstflüge aus“, sagt Geschäftsführer Stephan Krug. vamos unterstützt Aufforstungsprojekte des Klimaschutz-Unternehmens CO2OL, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind. Dadurch wird die beim Fliegen ausgestoßene Menge an Treibhausgasen wieder gebunden und somit neutralisiert.Das bisherige Angebot einer freiwilligen Kompensation hatte etwa jeder vierte Kunde angenommen. „Mit unserer jüngsten Entscheidung wollen wir erreichen, dass nun im Idealfall alle Urlauber den CO2-Ausstoß ihrer Flüge ausgleichen“, erklärt Krug. „Die zusätzlichen Kosten sind angesichts des durchschnittlichen Preises für einen Familienurlaub mit Flugreise erschwinglich.“ Konkret liegt die Höhe der Kompensation pro Person und Strecke innereuropäisch im einstelligen Eurobereich.



Nachhaltigkeit auch am Urlaubsort

Bereits seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren bietet vamos ausschließlich Reisen innerhalb Europas an. „Die Menschen, die mit uns verreisen, verbinden Genuss gern mit Naturnähe und Nachhaltigkeit“, sagt Krug. „Wir haben seit jeher viele kleine, familiengeführte Betriebe im Programm, die häufig regional, zum Teil auch biologisch einkaufen und Ökostrom einsetzen. Damit waren wir dem derzeitigen Trend zum nachhaltigen Reisen schon früh ein Stück weit voraus.“



Neue Reiseziele im Sommerkatalog 2020

vamos Eltern-Kind-Reisen bietet im neuen Katalog insgesamt 124 Familienreisen an, die Hälfte mit einer qualifizierten Kinderbetreuung. Das Angebot reicht vom Zeltlager auf Sardinien über Eselwanderungen durch die Alpen, Familienradtouren oder Ferien auf dem Bio-Bauernhof bis zum Verwöhn-Urlaub in niveauvollen Alpen-Hotels. Neu im Sommerkatalog 2020 sind unter anderem folgende Reisen in Italien, Deutschland und Frankreich:





Glamping, eine komfortable und stilvolle Art des Camping, steht bei vamos Kunden nach wie vor hoch im Kurs. Das neue Glamping Laguna di Marano in Italien gehört zu einem CO2-neutralen Agriturismo im Friaul-Julisch Venetien. Gäste dürfen hier auf den Feldern selbst Gemüse und Obst ernten.

Die schleswig-holsteinische Nordseeküste in St. Peter-Ording können vamos Kunden ab 2020 kennenlernen. Das familienfreundliche Hotel Wellenreiter in Tating vereint modernen nordischen Schick mit einem Hauch Nostalgie.

In Frankreich hat vamos die Appartementanlage Résidences du Bailli in einem beschaulichen Ort an der Côte d’Azur neu im Programm, außerdem das Feriendorf Collines de Bonifacio auf Korsika und das stimmungsvolle Landgut Château de la Motte im Languedoc-Roussillon. Eine neu konzipierte Erlebniswoche an der Drôme verbindet Wandern, Radfahren, Klettern und Kanufahren.





„Europa-Miniköche“ auf Tour

Ein neuer Koch-Workshop für Kinder verknüpft ebenfalls Genuss und Nachhaltigkeit: Die Initiative „Europa-Miniköche“ geht 2020 auf Tour in vier vamos Urlaubsziele. Angeleitet von einem Profi-Koch bereiten die Kinder dort aus frischen Zutaten Gerichte zu und servieren sie stilecht. Die Initiative wurde mehrfach ausgezeichnet, weil sie Kinder für gesunde Ernährung, Esskultur und Umwelt sensibilisiert. Der Koch-Workshop wird unter anderem im San Giuseppe in der Toskana angeboten und im Hotel Der Rosenhof im Kleinwalsertal.



Der vamos Sommerkatalog 2020 kann ab sofort bestellt werden unter Tel. 0511 400 799-0 und https://www.vamos-reisen.de/kataloge. Dort steht er auch zum Download bereit.

