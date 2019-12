Pressemitteilung BoxID: 778375 (Vaddi Concerts GmbH)

Provinz - Wir bauen Euch Amerika Tour 2020

DO 29.10.2020 | 20:00 Uhr | Freiburg, Waldsee

Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist es her, dass Provinz ihre Debüt-EP „Reicht dir das“ bei Warner Music Germany veröffentlichten. Es folgten: herausragende Kritiken, Auftritte bei Festivals wie dem KOSMOS Chemnitz, in viel beachteten TV-Formaten wie „Inas Nacht“ (ARD) und „Late Night Berlin“ (ProSieben). Ende September hat das DIFFUS Magazin sie zudem beim Reeperbahn Festival aus Hunderten von auftretenden Bands zu den „zehn spannendsten Künstlern und Künstlerinnen“ gezählt. Arte sagt: „Provinz kann man ohne Vorbehalte in einem Atemzug mit AnnenMayKantereit oder Faber nennen“. Kurz gesagt: hinter Provinz liegen aufregende Monate.



Würde man zumindest meinen. Denn während halb Musik-Deutschland die Folk-Pop-Band für ihre mitreißend handgemachten Sounds, die unpolierte Direktheit der Texte und den fieberhaft dahingeschmetterten Gesang von Frontmann Vincent bejubelt – machen die einfach weiter das, was sie all die Jahre vorher auch schon gemacht haben, als sie noch einfach drei Cousins plus ein Kumpel waren: sie machen Musik. Nur eben jetzt nicht mehr in den Fußgängerzonen rund um ihren Heimatort Ravensburg, sondern auf den Konzertbühnen quer durch die Republik.



„Wir bauten uns Amerika“ – der Titel des kommenden Debütalbums kleidet diese Projektion in plastische Worte. Denn natürlich glitzerte für Vincent, Robin, Moritz und Leon in der Jugend nichts so sehr wie die amerikanische Popkultur. „Das sagenumwobene Amerika: es gab wohl keinen Ort auf der Welt, der von unserer Provinz gefühlt weiter weg sein konnte“, bestätigt Schlagzeuger Leon.



„Heute sind wir an einem Punkt, dass wir uns einfach unser eigenes Amerika bauen: wir produzieren unser erstes Album zusammen. Und wir brechen aus der Provinz in die Welt auf, auch das wollten wir damit zum Ausdruck bringen.“



Nachdem Provinz am 25.10.2019 ihre erste Single „Augen sind Rot" vom kommenden Debütalbum (VÖ 17.04.2020) veröffentlicht haben und damit unter anderem zu Gast bei „Late Night Berlin“ waren, war ihre erste eigene Headliner Tournee im nächsten Frühjahr binnen weniger Tage komplett ausverkauft! Jetzt legen die Jungs aber noch nach und gehen mit ihrer „Wir bauen Euch Amerika“-Tour 2020 in die Verlängerung!



