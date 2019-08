Pressemitteilung BoxID: 762946 (Vaddi Concerts GmbH)

Florian Silbereisen präsentiert: DAS GROSSE SCHLAGERFEST.XXL

Die Party des Jahres 2020 - Das Beste zum Jubiläum: So viele Stars wie nie! So nah wie nie! / DO 13.02.2020, 19:30 Uhr | Neu-Ulm, ratiopharm arena

Keine andere MDR-Show hatte 2019 mehr Zuschauer: 1,762 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend „Die Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen im MDR, weitere 320.000 schauten im HR zu. Insgesamt erreichte die Show also 2,082 Millionen Zuschauer. Damit waren „Die Schlager des Sommers“ sogar erfolgreicher als die beiden parallel ausgestrahlten Unterhaltungssendungen bei Sat.1 und RTL, „Promi Big Brother“ (1,68 Mio) und „Der Supertalent- Samstag“ (1,94 Mio).



Und auch mit seiner Jubiläumstournee gelang Florian Silbereisen ein Rekordstart: Am Samstag hat der Ticketverkauf begonnen, bis zum Abend wurden so viele Tickets wie noch nie zuvor am VVKStarttag einer Silbereisen-Tour verkauft.



Florian Silbereisen feiert das 25-jährige Jubiläum seiner TV-Show – mit einer ganz besonderen Tournee: Aus dem „Schlagerfest“ wird „Das große Schlagerfest.XXL – Die Party des Jahres!“ So viele Stars wie nie werden dabei sein und auf einer ganz neuen Bühne kann man die Stars so nah wie nie erleben. Mitfeiern und Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, denn „diese unvergessliche Mega-Jubiläumsparty wird es so nie wieder geben!“ (Florian Silbereisen)



