YAKAMOZ - Frankfurt liebt Euch alle

01.11.18

Solidarität, ein großes Wort in diesen Tagen. Der „vadder“ gibt diesem Wort ein Gesicht, viele Gesichter: denn wir wollen zeigen, dass die Weltstadt Frankfurt für viele ein Zuhause ist. Und füllen deshalb die beliebte (inter)kulturelle Veranstaltungsreihe Yakamoz ab diesem Herbst mit neuem Leben.



Der türkische Begriff „Yakamoz“ – vom Institut für Auslandsbeziehungen zu einem der schönsten Worte der Welt gewählt – benennt einen Umstand, den die deutsche Sprache mit „die Widerspiegelung des Mondes im Wasser“ umschreibt.



Unter diesem Namen öffnet der „vadder“ ab sofort regelmäßig seine Türen und heißt alle Willkommen, die gekommen sind um zu bleiben. Für ein paar gemeinsame Stunden, einige Monate oder ein ganzes Leben.



Ins Leben gerufen 2016 als erfolgreiche Dinner-Serie mit Geflüchteten, Sterneköchen und Gastro-Größen öffnen wir das Format und planen nun eine Reihe inspirierender Begegnungen: von Barabenden, Filmabenden über Lesungen und Comedy bis hin zu Diskussionsrunden. Hier bei uns im vadder kommt man ins Gespräch. Prost.



Den Auftakt macht am 9. November unser Bar-Abend, bei dem man bei exotisch interpretierten Cocktail-Klassikern und dem von Kulturschaffenden kreierten „Welcome-Drink“ einen Abend mit alten und neuen Freunden aus aller Welt verbringen kann.



Mit der Kulturveranstaltungsreihe Yakamoz unterstreicht Norman Holub, der Betreiber des vadder, diesen Gedanken der uneingeschränkten Gastlichkeit und füllt das Wort Solidarität mit Leben. Denn so wie ein „vadder“ immer für seine Kinder da ist, sollen Städte, Länder und Kontinente Menschen empfangen, die Hilfe und Schutz suchen.



Und so wird aus dem schönen Wort – Yakamoz – ein besonders schöner Abend, zu dem wir Euch und alle, die Frankfurt ihr neues Zuhause nennen, gerne begrüßen möchten. Unser Motto ist neu aber beständig: Cocktails für Alle!



Veranstaltungstag:

09.11.18 ab 20 Uhr



Verantaltungsort:

Restaurant „vadder“

WÜRZBURGER STRASSE 38

60318 FRANKFURT

