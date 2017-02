Usedomer Heringswochen läuten den Frühling ein

Zum 21. Mal laden zahlreiche Restaurants vom 4. März bis zum 8. April zu den Usedomer Heringswochen ein. Mit außergewöhnlichen Heringsrezepten und Klassikern wie Matjes, Brathering oder Rollmops feiern Usedoms Köche den Beginn der Heringssaison und stimmen auf den Frühling ein. Zum Auftakt lädt das Strandhotel Seerose in Kölpinsee zur 10. Usedomer Heringsgala in das Restaurant „Alexander“ ein. Den Abschluss bilden das Heringsfest und die feierliche Verleihung des Heringspokals für das beste Heringsgericht im Ostseebad Koserow.



Wenn im Frühjahr riesige Heringsschwärme in die Küstengewässer der Ostsee wandern, fangen die Fischer das „Silber des Meeres“ in großen Mengen. Seit 21 Jahren ist dies Anlass für ein kulinarisches Highlight im Veranstaltungskalender der Insel Usedom.



Als „Brotfisch“ oder „Arme Leute-Essen“ war der Hering in früheren Zeiten ein wichtiger Bestandteil im Speiseplan der Insulaner. Während der Usedomer Heringswochen wird er als Delikatesse zubereitet und kommt in unzähligen kreativen Varianten auf den Teller. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Im Wettbewerb um den „Goldenen Hering“ für das außergewöhnlichste Heringsgericht laufen die Inselköche jedes Jahr zu Höchstform auf. Begleitet werden die Heringswochen vom Usedomer Köche-Klub, dessen Mitglieder auch die Jury bilden. Unangemeldet testen sie die verschiedenen Heringskreationen und bewerten die teilnehmenden Restaurants nach einem Punktesystem.



Als krönender Abschluss der Heringswochen wird am 8. April im Ostseebad Koserow das 10. Heringsfest gefeiert. Mit dem traditionellen „Hering puken“ beginnt um 11 Uhr das fröhliche Treiben für die ganze Familie auf dem Seebrückenvorplatz. Leckere Heringsgerichte, ein buntes Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß und die Verleihung des begehrten Heringspokals sorgen für einen unterhaltsamen und spaßigen Tag auf Usedom.



Die 21. Usedomer Heringswochen werden vom DEHOGA-Kreisverband Ost-Vorpommern veranstaltet. „Es ist schön, dass wieder zahlreiche Restaurants mit im Boot sind und Usedoms Speisekarten mit vielen köstlichen Heringsgerichten bereichern.“ freut sich der Vorsitzende des Regionalverbands Peter Drechsler.













Usedom Tourismus GmbH

Die Usedom Tourismus GmbH (UTG) ist die offizielle Marketinggesellschaft für die Insel Usedom. Als umfassender Dienstleister für die Usedomer Tourismusbranche, die Gebietskörperschaften und deren touristische Institutionen realisiert die UTG das Destinationsmarketing für die Insel Usedom im In- und Ausland. www.usedom.de, flug.usedom.de, kurzurlaub.usedom.de

