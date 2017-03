Lotus Travel Service mit Ayurvedareisen zum Vorzugspreis

Der Wunsch nach mehr Balance, Achtsamkeit und positiver Energie ist allgegenwärtig in der heutigen Gesellschaft, weshalb auch das Interesse an Ayurveda – der indischen Lehre vom langen Leben – ungebrochen ist. Wer sich 2017 den Traum von einer authentischen Ayurvedareise erfüllen möchte, hat nun die Chance dazu – dank der Südindien-Specials des Münchner Reiseveranstalters Lotus Travel Service. Dabei eignen sich die hiesigen Sommermonate während der dortigen Regenzeit besonders gut für die verschiedenen Anwendungen, denn die benötigten Kräuter und Ingredienzen stehen zu dieser Zeit in voller Blüte und das feuchte Klima verstärkt die Wirkung. So ist die zweiwöchige Reinigungs- und Vitalisierungskur im mehrfach ausgezeichneten Somatheeram Ayurvedic Health Resort, zum Beispiel im Mai oder Juli, im Rahmen der aktuellen Sonderangebote ab 1.698 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Das Somatheeram Ayurvedic Health Resort gilt als erstes Ayurveda-Resort Südindiens und zeichnet sich durch langjährige Expertise und eine Traumlage zwischen üppigem Grün und schier endlosen Sandstränden aus. Die Ayurveda-Kuren vermitteln dem Gast Frieden und innere Balance: Zwölf Ärzte, 60 Therapeuten und Übersetzer betreuen durch umfassende Beratung und individuelle Kuranwendungen auf Basis der Behandlungsformen Panchakarma und Zwedakarma. Abgerundet werden die Anwendungen durch Massagen, Yoga, Meditation und auf den Gast abgestimmte Kost. Vom 1. Mai bis 31. Oktober 2017 kostet die zweiwöchige Kur ab 1.698 Euro pro Person.



Im Südwesten Keralas, direkt am indischen Ozean, schmiegen sich die komfortablen Bungalows des familiären Ayurveda-Resorts Nikki’s Nest an die sanften Hügelhänge. Mit einzigartigem Blick auf die Malabarküste und umgeben von einem tropischen Orchideen-Paradies finden Gäste dort bei individuellen Behandlungen mit Kräuterarzneien, ayurvedischer Kost und entspannenden Massagen zu innerer Ruhe und Wohlbefinden. Im Rahmen des Lotus- Specials ist eine zweiwöchige Reinigungs- und Verjüngungskur im Juni und Juli 2017 ab 1.365 Euro pro Person im Standard-Doppelzimmer verfügbar.



Balance und positive Energie an einem der idyllischsten Strände Keralas bietet das Nattika Beach Ayurveda Resort. Es zeichnet sich durch seine authentischen Ayurveda-Kuren aus, bei denen die Gäste von exzellent ausgebildeten Ärzten persönlich und ganzheitlich betreut werden. So beinhalten die Reinigungs- und Verjüngungskuren alle Elemente einer Panchakarma-Kur, die durch Massagen, Anwendungen, Yoga und Meditation ergänzt werden. Die zweiwöchige Reinigungs- und Verjüngungskur ist dank der aktuellen Sonderkonditionen im Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober 2017 ab 2.072 Euro pro Person in der Twin-Villa buchbar.



Mit SwaSwara finden anspruchsvolle Reisende im Westen Südindiens ein Ayurveda- und Yoga-Resort, das die Synthese zwischen gewachsener Kultur und zeitgemäßem Komfort harmonisch meistert. Es ist am feinsandigen Om Beach gelegen; die komfortablen Bungalows verteilen sich locker in einem exotischen Palmenhain und nehmen das luftige Yoga- und Meditationszentrum in ihre Mitte. Swa ist Sanskrit für „Selbst“. Swara bedeutet „Klang“ – eine Einladung, in sich hineinzuhorchen. Um dies zu fördern, bietet das Resort vielerlei Ansätze. Eine zweiwöchige Prana-Ayurveda-Reinigungs- und Verjüngungskur oder Swastha-Ayurveda-Kur ist bei Lotus vom 1. Mai bis 31. Oktober ab 2.318 Euro im Doppelzimmer buchbar.



Ayurveda-Reisende, die es ins zauberhafte Goa zieht, sind im Devaaya Ayurveda & Nature Centre genau richtig. Inmitten einer exotischen Naturlandschaft, geschaffen vom weit verzweigten Lauf des Mandovi-Flusses, vermittelt das Devaaya Ayurveda Center das „Wissen vom langen Leben“ in harmonischer Konsequenz – beginnend bei der friedvollen Umgebung und den durchdachten Therapieräumen bis hin zu den ganzheitlichen Anwendungen. Devaaya bietet traditionelle Ayurveda-Panchakarma-Kuren und Naturopathie-Kuren, deren Betreuung in den Händen eines hochqualifizierten Arzt- und Therapeutenteams liegt. Das Lotus-Ayurveda-Special ist hier im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September ab 1.933 Euro pro Person im Superior Zimmer buchbar.



Weitere Angebote, sowie ausführliche Informationen, Katalogbestellung und Buchung unter der Telefonnummer +49 (0)89 20208990 oder unter www.lotus-travel.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren