Ausstellung „save an artist" der in Köln lebenden Künstlerin Bettina Klinger vom 07.-08. April von 10.00 - 20.00 Uhr im LE POP BELGIQUE in Köln in der Brüsselerstr. 77 direkt neben fairfitters. Aktion „save an artist" im LE POP BELGIQUE direkt neben dem fairfitters Genießt die frühlingshafte Atmosphäre mit Musik- und Soundinstallationen, mit Mobiles, Bildern und Postkarten. www.urbancrowd.at





