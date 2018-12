Wohin steuert die Mobilität der Zukunft?

13.12.18

Da bahnt sich etwas an: Die Bremer Straßenbahn AG, das Mercedes-Benz Werk Bremen, die GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, die swb AG und das Universum® Bremen haben heute erstmals Einblicke in die Planungen ihrer gemeinsamen Ausstellung „Der mobile Mensch – Deine Wege. Deine Entscheidung. Deine Zukunft.“ gegeben. Diese ist ab dem 20. Juni 2019 für ein Jahr auf der Sonderausstellungsfläche des Universum® zu sehen und beschäftigt sich damit, wie wir in Zukunft unterwegs sein wollen und wie persönliche Mobilitätsentscheidungen die Lebensqualität unserer Städte beeinflussen. Begleitend zur Ausstellung sind über die gesamte Laufzeit Aktivitäten in ganz Bremen geplant, die vertiefende Informationen und zusätzlichen Raum für Beteiligung bieten sollen.



In der Werkstatt der GfG / Gruppe für Gestaltung, die gemeinsam mit den beteiligten Partnerunternehmen für die Entwicklung der Ausstellung zuständig ist, stellten die Kommunikations- und Projektverantwortlichen den aktuellen Stand der Planungen vor. Die Ausstellungsgäste werden erforschen können, welche Art von Mobilität zu ihren eigenen Bedürfnissen passt und erfahren, was davon jetzt bereits möglich ist und an welchen Ideen für die Zukunft gearbeitet wird. Dies soll an verschiedenen Erlebnisstationen geschehen, die acht wesentliche Mobilitätsbedürfnisse aufgreifen – von der Verfügbarkeit und Flexibilität von Verkehrsmitteln bis zu Wünschen und Ansprüchen an Gesundheit und Sicherheit. Jede Station setzt sich dabei aus einem interaktiven Exponat, einem digitalen Spiel sowie einem Ideentisch mit innovativen Praxisbeispielen zusammen. So werden die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, auf einem Fahrrad in die Pedale tretend eine virtuelle Landschaft um sich herum zum Blühen zu bringen, in die Funktion eines Stadtplaners zu schlüpfen oder mehr über moderne Carsharing-Angebote zu erfahren. An Expertenstationen werden die Gäste zudem Wissenswertes über sich verändernde Lebensformen in der Stadt und deren Effekte auf die Mobilität erfahren. Welchen Einfluss haben Wohnen, Arbeiten und Konsum darauf, wie wir unterwegs sind? Wie mobil gestalten wir unsere Freizeit? Welche Rolle spielt eine sichere Energieversorgung für die Mobilität der Zukunft?



„Das Besondere an diesem Projekt ist, dass ganz unterschiedliche Partner aus Bremen zusammengefunden haben, um sich gemeinsam einem Thema zu widmen. Von diesem Netzwerk profitieren alle Beteiligten – insbesondere unsere Besucherinnen und Besucher“, erklärt Marena Grotheer, Leiterin der Unternehmenskommunikation des Universum® Bremen. Für die wissenschaftliche Begleitung und Beratung konnte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit dem Institut für Verkehrssystemtechnik aus Braunschweig sowie dem Institut für Verkehrsforschung aus Berlin gewonnen werden. „Die Entwicklung der Mobilität in urbanen Räumen ist eines der zentralen Zukunftsthemen. Entscheidend ist dabei, die Chancen und Möglichkeiten herauszuarbeiten und Mobilität wie in dieser Ausstellung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten“, so Bernhard Fehr, wissenschaftlicher Mitarbeiter des DLR. Unterstützt wird die Sonderausstellung von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB).

(lifePR) (