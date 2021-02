Ab dem 8. März 2021 können Eltern zur Abklärung von gesundheitlichen Problemen wieder eine Sprechstunde für Kinder mit Allergien gegen Nahrungsmittel, Medikamente, Insektengift sowie schwerem atopischem Ekzem besuchen. Darüber informierte heute der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Prof. Dr. Holger Lode.



„Wir freuen uns sehr, mit PD Dr. Thomas Hirsch einen der erfahrensten Kinderärzte in MV für die Spezialsprechstunde gewonnen zu haben“, sagte der Klinikdirektor. „PD Dr. Thomas Hirsch hat 18 Jahre als Chefarzt die Kinderklinik des Sana-Krankenhauses Rügen in Bergen geleitet.



Nach dem Ruhestand der langjährigen Sprechstundenärztin PD Dr. Roswitha Bruns konnte diese vorrübergehend nicht besetzt werden. „Da viele Kinder unter Allergien leiden, ist das eine gute Nachricht für die Familien der Region“, so Lode.



Die Sprechstunden finden in der Regel immer montags von 13:30 bis 15:30 Uhr in der Kinderklinik statt, beginnend ab dem 8. März. Ein Termin kann ab März werktags von 9 bis 12 Uhr telefonisch vereinbart werden (Tel. 03834-866340).





(lifePR) (