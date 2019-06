Pressemitteilung BoxID: 756835 (Universitätsklinikum Ulm)

Ulms Uni-Mediziner sind Spitze

Focus-Magazin "Gesundheit Ärzteliste 2019" listet 16 Mediziner des Universitätsklinikums Ulm als Top-Ärzte Deutschlands

16 Mediziner des Universitätsklinikums Ulm sind im gerade publizierten Focus-Magazin „Gesundheit Ärzteliste 2019“ als Top-Mediziner Deutschlands gerankt. Insgesamt werden in dem Magazin 3600 Experten für 93 Erkrankungen und Fachgebiete gelistet, darunter unter anderem die Neonatologie, Knochen und Gelenke, Magen, Darm und Bauch, Herz und Gefäße.



Berücksichtigt wurden bei der Erhebung des Magazins, die in Kooperation mit dem Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) stattfand, Kriterien wie Kollegenempfehlungen, Patientenempfehlungen, Publikationen, das Behandlungsspektrum je nach Fachgebiet sowie Spezialisierungen.



„Wir freuen uns über dieses ausgezeichnete Ranking“, sagt Professor Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm. „Wenngleich hier einzelne Kollegen hervorgehoben sind, ist die Gesamtleistung als Team aus allen Bereichen für diese Erfolge entscheidend“, betont Professor Kaisers. Und Dr. Oliver Mayer, Leiter der Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement, ergänzt: „Qualität ist integraler Bestandteil unserer Unternehmenspolitik und wird unter anderem durch die Präsenz unserer Universitätsmediziner in der Ärzteliste sichtbar.“



Unsere gelisteten Universitätsmediziner mit ihren Fachgebieten:





Neonatologie: Wolfgang Lindner, kommissarischer Leiter Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin, Klinik für Kinder und Jugendmedizin

Risikogeburten und Perinataldiagnostik: Professor Dr. Frank Reister, Leiter Sektion Geburtshilfe, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Herzchirurgie: Professor Dr. Andreas Liebold, Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

Kardiologie: Professor Dr. Wolfgang Rottbauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin II, Kardiologie, Angiologie, Pneumologie

Hüftchirurgie und Knie: Professor Dr. Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie, RKU-Universitäts- und Rehabilitationskliniken

Sportmedizin: Professor Dr. Jürgen Steinacker, Sektionsleiter Sport- und Rehabilitationsmedizin, Klinik für Innere Medizin II

Unfallchirurgie: Professor Dr. Florian Gebhard, Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Widerherstellungschirurgie

Brustkrebs und gynäkologische Tumoren: Professor Dr. Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie

Professor Dr. Jens Huober, Leiter des Brustzentrums, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Kopf-Hals-Tumoren: Professor Dr. Thomas Hoffmann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie

Leukämien, Lymphome und Metastasen: Professor Dr. Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III, Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin, Rheumatologie und Infektionskrankheiten

Strahlentherapie: Professor Dr. Thomas Wiegel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie

Tumoren des Verdauungstrakts: Professor Dr. Thomas Seufferlein, Klinik für Innere Medizin I, Gastroenterologie, Gastrointestinale Onkologie, Nephrologie, Endokrinologie und Stoffwechsel

Ernährungsmedizin: Professor Dr. Martin Wabitsch, Sektionsleiter Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Gastroskopie: Professor Dr. Alexander Meining, Leiter der Endoskopie in der Klinik für Innere Medizin I bis März 2019

Essstörungen: Professor Dr. Jörn von Wietersheim, Leitender Psychologie, Leitung Hochschulambulanz. Leitung der Sprechstunde im Betrieb, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie



