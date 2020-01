Pressemitteilung BoxID: 783672 (Universitätsklinikum Jena)

Herzinfarkt bei Frauen - was ist anders?

UKJ-Kardiologe erklärt in Abendvorlesung am 29. Januar, auf welche Signale Frauen achten sollten

Stechender Schmerz im linken Arm, Engegefühl in der Brust, Atemnot: typische Symptome eines Herzinfarkts? Nicht unbedingt. Gerade bei Frauen äußert sich ein Infarkt oft anders. Über Ursachen, Symptome und Nachsorge eines Herzinfarkts bei Frauen spricht Professor Dr. Bernward Lauer, Kardiologe in der Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Jena (UKJ) bei der ersten Abendvorlesung des Jahres am Mittwoch, 29. Januar 2020. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Hörsaal 1 im UKJ in Lobeda. Fachpublikum und Medizininteressierte sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Frauen können zwar auch die klassischen Anzeichen eines Herzinfarkts aufweisen wie starke ausstrahlende Brustschmerzen, Atemnot oder ein Vernichtungsgefühl – häufiger aber sind jedoch atypische Symptome. „Das sind zum Beispiel Unsicherheit, Schwächegefühl oder Beschwerden im Oberbauch. Manche merken auch gar nicht, dass sie einen Herzinfarkt gehabt haben“, weiß Professor Lauer. Das ist fatal, denn ein Herzinfarkt ist immer ein Notfall und muss behandelt werden. „Bei einem Herzinfarkt verschließt ein Gerinnsel ein Blutgefäß, das den Herzmuskel mit Blut versorgt. Der Teil des Herzens, der normalerweise durch dieses Blutgefäß versorgt wird, ist dann mangeldurchblutet und stirbt letztlich ab, wenn man nichts dagegen tut“, erklärt der Kardiologe.



Regelblutung hat Schutzwirkung



Auch wenn die Symptome bei Frauen oftmals anders sind als bei Männern: die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt sind dieselben: hoher Blutdruck, hohe Cholesterinspiegel, Diabetes, Rauchen, zu wenig Bewegung. Allerdings, so Lauer, seien die Risikofaktoren bei Frauen anders verteilt. So haben Frauen beispielsweise seltener Diabetes als Männer, sind seltener übergewichtig und haben seltener erhöhtes Cholesterin. „Grundsätzlich gibt es keine Risikofaktoren für Frauen, die es für Männer nicht gibt und umgekehrt – außer eines: Solange Frauen ihre Regelblutung haben, sind sie durch ihre hormonelle Ausstattung ein bisschen vor einem Herzinfarkt geschützt“, sagt Lauer. Selbst bei denselben vorliegenden Risikofaktoren hätten jüngere Frauen viel seltener einen Herzinfarkt als Frauen nach der Menopause.



Antibiotika, Bandscheiben, Forensische Toxikologie: Bunte Themenvielfalt bei Abendvorlesung



Die Abendvorlesung „Herzinfarkt bei Frauen – Was ist anders?“ ist der Startschuss der diesjährigen Veranstaltungsreihe. Viele spannende und bunte Themen warten – bis auf eine kleine Sommerpause – jeden Monat auf medizininteressierte Menschen: Welche Ursachen haben Bewegungsstörungen? Wie viele Giftmorde klärt ein Forensischer Toxikologe auf? Und wie prägen eigentlich Gene und Umwelt unser Immunsystem? Unsere UKJ-Experten beantworten diese und viele andere medizinische Fragen für jedermann verständlich und stehen auch nach der Vorlesung bei einem kleinen Imbiss für Gespräche zur Verfügung. Das Jahresprogramm gibt’s im Internet unter www.uniklinikum-jena.de/gesundheitsuni.html.

