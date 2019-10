Pressemitteilung BoxID: 772955 (Universitätsklinikum Jena)

Für Zahn und Zahnfleisch: Jenaer Zahnklinik hat neue Öffnungszeiten

Ab Montag behandeln die Experten der Zahnmedizin länger / Vorstellung auch ohne Überweisung möglich

Wenn etwa die Zähne schmerzen oder das Zahnfleisch Probleme macht, erhalten Patienten im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums Jena (UKJ) professionelle Hilfe und das ab Montag, 28. Oktober 2019, länger, montags bis donnerstags von 7 bis 18 Uhr und freitags von 7 bis 15.30 Uhr. Auch ohne Überweisung ist eine Vorstellung in der Jenaer Zahnklinik möglich.



Alle Bereiche der modernen Zahnmedizin sind in der Innenstadt unter einem Dach vereint, wobei Spezialsprechstunden in den Bereichen der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der Zahnärztlichen Prothetik, der Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde und der Zahnerhaltung angeboten werden. Das Spektrum reicht von allen Schmelz- und Dentinrestaurationen mit zahnfarbenen und keramischen Materialien über Wurzelkanalbehandlungen bis hin zum Zahnersatz mit ästhetischen, hochwertigen Brücken, Kronen und Prothesen.



Darüber hinaus bieten die Jenaer Zahnexperten neben der Professionellen Zahnreinigung verschiedenste Vorsorgemaßnahmen an, um beispielsweise Zahnfleischbluten vorzubeugen oder zu behandeln.



Die Fachdisziplinen arbeiten dabei eng zusammen, um für den jeweiligen Patienten einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen und umzusetzen.



Auf Wunsch ist auch eine Behandlung im Studentenkurs möglich. Die Studenten der Zahnmedizin führen in klinischen Kursen qualitativ hochwertige Behandlungen durch, unter Aufsicht und Begutachtung erfahrener Zahnärzte.



Öffnungszeiten ab Montag, 28. Oktober 2019



Montag bis Donnerstag 7-18 Uhr



Freitag 7 bis 15.30 Uhr



Patientenaufnahme: 036941 9-323711



Kontakt



Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde



Universitätsklinikum Jena



An der alten Post 4



07743 Jena





