Ein Aktionstag zu Ehren der Stimme

Psychologen, Mediziner, Sprach- und Sprechwissenschaftler der Jenaer Universität informieren am 16. April, dem World Voice Day, über die menschliche Stimme als Organ und Kommunikationswerkzeug / Musiker und Praktiker laden ein, sie als Instrument zu gebra

Unsere Stimme ist ein wesentliches Element menschlicher Ausdrucksfähigkeit – das weiß jeder, der schon einmal aufgrund von Heiserkeit für mehrere Tage seine Stimme verloren hat. Neben der Kommunikation im privaten Bereich fallen rund 30 Prozent aller beruflichen Tätigkeiten in den Industrienationen in den Bereich der sogenannten Sprechberufe. Wissenschaftler erforschen die vielfältigen Aspekte dieses Organs, das wir als Kommunikationswerkzeug und Musikinstrument einsetzen.



„Am World Voice Day wollen wir unserer Stimme die verdiente Aufmerksamkeit zukommen lassen und ihre verschiedenen Gesichter beleuchten“, so Christian Dobel. Als Professor für experimentelle HNO-Wissenschaft erforscht der Psychologe unter anderem Lernprozesse in der Sprachlichen Kommunikation. Gemeinsam mit Medizinern, Psychologen, Sprach- und Sprechwissenschaftlern informiert er in einer öffentlichen Veranstaltung am 16. April im Universitätsklinikum in Lobeda, wie und warum wir die menschliche Stimme so individuell wahrnehmen und gebrauchen. Die Besucher können Stimmen in Aktion erleben und auch selbst einstimmen. Christian Dobel: „Ich freue mich besonders, dass wir den Amateurchor der HeartChorWeibs für das Programm gewinnen konnten und den Opernsänger Patrick Rohbeck.“ Der renommierte Sänger, Moderator, Regisseur und Musikpädagoge aus Weimar wird die Besucher die Kunst des Singens in Theorie und Praxis erleben lassen.

Die Veranstaltung am World Voice Day ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht notwendig.



Terminhinweis:



World Voice Day - Die Stimme als Organ, Kommunikationswerkzeug und Instrument



Dienstag, 16. April 2019, 16.00 Uhr,

Hörsaal 1, Universitätsklinikum Jena, Am Klinikum 1, 07747 Jena



Programmflyer

