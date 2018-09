UKE informiert über Digitalisierung und Patientensicherheit

12.09.18

Am Montag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr findet ein Aktionstag rund um die Digitalisierung und Patientensicherheit im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) statt. Anlässlich des Internationalen Tages der Patientensicherheit stellen der Geschäftsbereich IT und die Apotheke des UKE ihre digitalen Arbeitsweisen und deren Vorteile für die Patientensicherheit im Foyer des Hauptgebäudes (Gebäude O10) vor.



Das UKE ist europaweiter Vorreiter im Bereich der elektronischen Patientenakte. Mit ihr werden sämtliche Patientendokumentationen papierlos und ortsunabhängig, bei gleichzeitig höchster Datensicherheit, dokumentiert. Anhand der elektronischen Patientenakte stellt der Geschäftsbereich IT die digitale Arbeitsweise im UKE sowie deren Vorteile für die Patientensicherheit vor.



Wie das digitale Entlassmanagement funktioniert, um eine ideale medikamentöse Anschlussversorgung für Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, darüber informiert die Apotheke des UKE. Der digitale Arzneimittelprozess ist im UKE gut aufgestellt: Das Medikationssystem erfasst die Hausmedikation per QR-Code-Scan, unterstützt die Umstellung auf die in der Klinik verfügbaren Medikamente ebenso wie den Druck von bundeseinheitlichem Medikationsplan und Entlassrezept.



Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. mit Sitz in Berlin hat den Internationalen Tag zur Patientensicherheit ins Leben gerufen und bundesweit eine Plattform für das gemeinsame Engagement aller Beteiligten im Gesundheitswesen geschaffen. Das UKE ist seit der Gründung des Aktionsbündnisses im Jahr 2005 Mitglied.





