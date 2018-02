UKGM Gießen: Therapieangebot für pädophile Menschen in Hessen bleibt bestehen - Finanzierung durch Modellvorhaben des GKV-Spitzenverbandes Hessens Standort "Kein Täter werden" am Universitätsklinikum Gießen und Marburg blickt auf nunmehr vier Jahre erfolgreicher Arbeit zurück

Ziel des seit vier Jahren am UKGM Gießen angesiedelten Projekts ist es, sexuelle Übergriffe auf Kinder sowie den Konsum von Missbrauchsabbildungen von Kindern bereits im Vorfeld zu verhindern, aber auch den Menschen, die unter ihren pädophilen Neigungen leiden, zu helfen. Das Projekt wurde bislang aus Mitteln des Hessischen Justizministeriums sowie durch die Kinderschutzorganisation Hänsel+Gretel finanziert. Mit Beginn des Jahres 2018 wird der Standort Gießen für insgesamt fünf Jahre als Modellvorhaben vom GKV-Spitzenverband finanziell gefördert.



Seit dem Start am 3. Dezember 2013 haben fast 300 Männer Interesse an dem Angebot bekundet, das sich an Personen richtet, die auf Kinder ausgerichtete sexuelle Neigungen haben, jedoch keine Übergriffe begehen wollen. „Bei ‚Kein Täter werden‘ anzurufen war die wichtigste Entscheidung meines Lebens“, sagt ein Teilnehmer an der Therapiegruppe: „Ich wünschte, ich hätte mich noch viel früher dazu überwinden können!“



Der wissenschaftliche Leiter des Projekts, Prof. Dr. Johannes Kruse (Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie), äußert sich erfreut darüber, dass das Beratungsangebot und die Therapie weiter angeboten werden können. “Die Teilnehmer profitieren von der Therapie. Inzwischen können wir auch eine Nachsorgegruppe anbieten. Das ist eine sehr gute Bilanz. Die Nachfrage zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist.“



Auch die Teilnehmer sind dankbar für die Möglichkeit, die ihnen die Therapie bietet: „In der Gruppe habe ich einen geschützten Raum gefunden, um über meine Sehnsüchte zu sprechen und konnte, zu meinem eigenen Erstaunen, das Verlangen nach Bildern überwinden.“



Die Therapie integriert verhaltenstherapeutische und sexualmedizinische Ansätze und bietet zusätzlich die Möglichkeit einer medikamentösen Unterstützung. Interessenten müssen hinsichtlich ihrer pädophilen Neigung über ein Problembewusstsein verfügen und aus diesem Grund von sich aus und ohne gerichtlichen Druck therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Werden sie in das Projekt aufgenommen, können sie eine diagnostische Abklärung ihres Problems sowie auch therapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen.



Weitere Informationen:



… zum Präventionsprojekt Dunkelfeld sowie alle Kontaktdaten zu den Standorten des Projekts in Deutschland finden Sie unter www.kein-taeter-werden.de. Informationen zur Anlaufstelle im UKGM gibt es unter Telefon (0641) 985-45111.

