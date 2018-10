Neue Ärztliche Direktoren am Universitätsklinikum Freiburg

17.10.18

Neuer Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie ist seit dem 1. Oktober 2018 Prof. Dr. Christian Gratzke. Er ist damit Nachfolger von Prof. Dr. Ulrich Wetterauer. Prof. Gratzke hat in München und Wien studiert und war zuletzt als Leitender Oberarzt an der urologischen Klinik und Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehört die minimalinvasive Diagnostik und Therapie von Prostatakarzinomen. „Indem wir in einer sogenannten MRT-fusionierten Biopsie Magnetresonanztomografie-Bilder mit Live-Ultraschall verbinden, können wir verändertes Gewebe hochpräzise erkennen und ansteuern. So ist eine exakte Diagnose möglich, die uns eine Aussage erlaubt, ob und wann wir operieren müssen“, sagt der Urologe.



Auch die Klinik für Radiologie wurde am 1. Oktober 2018 in neue Hände übergeben. Prof. Dr. Fabian Bamberg hat die Klinikleitung von Prof. Dr. Mathias Langer übernommen. Prof. Bamberg war zuletzt Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie am Universitätsklinikum Tübingen. Sein Medizinstudium absolvierte er in Hannover, Witten-Herdecke und an der Harvard University und war klinisch am Massachusetts General Hospital in Boston sowie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. In seiner Forschung konzentriert sich der Radiologe auf den effizienten Einsatz von modernen Bildgebungsverfahren in der Diagnostik und deren Einfluss auf die weitere Behandlung. „Die beeindruckende Entwicklung der letzten Jahre im Bereich der Schnittbildtechnologien ermöglicht uns, Krankheiten und krankhafte Prozesse sehr früh und genau zu erkennen“, so Prof. Bamberg. Er ist auch verantwortlich für die Bildgebung in großen epidemiologischen Studien, die Volkskrankheiten wie Diabetes, Demenz und Herzerkrankungen untersuchen. „Mittels hochmoderner Magnetresonanztomographie können wir die Entstehung dieser pathologischen Prozesse sehr detailliert charakterisieren und zukünftig individuelle Risikofaktoren identifizieren“, erläutert Prof. Bamberg.

