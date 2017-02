Erstes Symposium für Sportmedizin am Uniklinikum Bonn

Leistungssportler sind auf eine gute sportmedizinische Begleitung angewiesen. Aber auch für den Breitensport wird das Thema immer wichtiger. Dazu fand am 7. Februar das 1. Sportmedizinische Symposium der Sportkardiologischen Ambulanz des Uniklinikums Bonn statt. Die Leiterin der Ambulanz und Organisatorin der Veranstaltung Dr. Ursula Hildebrandt führte durch einen Abend voller Impulsvorträge rund um das Thema Sportmedizin. Nach den Begrüßungsworten durch Prof. Johannes Breuer hatte Michael Scharf, Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland und Vorsitzender beim Stadtsportbund Bonn, das Wort. Er berichtete über den Stellenwert der Ambulanz im Breiten- sowie im Leistungssport und lobte die gute Zusammenarbeit. "Es ist wichtig, sich auf ein so erfahrenes und kompetentes Team verlassen zu können. Es geht nichts über ein gutes Netzwerk", sagte Scharf.



Namhafte Referenten wie Dr. Maren Pachutani, Dipl.-Sportwiss. Christian Manunzio, Dr. Ursula Hildebrandt und Dipl.-Psych. Daniela Golz berichteten aus ihren jeweiligen Spezialgebieten. Durch aufschlussreiche Vorträge haben sich die Symposiumteilnehmer über sportmedizinische Untersuchungen, neueste Erkenntnisse der Leistungsdiagnostik und sportpsychologische Aspekte informiert.



Spannende Einblicke in das härteste Radrennen der Welt - das Race across America - lieferte der Ausdauersportler Oliver Dienst. Der Racer des Teams Maxmo hob die Rolle des Ambulanzteams hervor: "Bei der Vorbereitung und Begleitung des Rennens hat das Team der Sportambulanz eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Während Dr. Hildebrandt mit stetigen Untersuchungen unsere Gesundheit im Blick hatte und die Ernährungssituation optimiert hat, haben die Leistungsdiagnostiken und die Trainingspläne von unserem Diplom-Sportwissenschaftler Christian Manunzio uns am Ende zu einem stolzen 2. Platz verholfen. Die mit dem Rennen gesammelten Spendengelder in Höhe von 30.000 Euro konnten wir dem Kinderpalliativteam Sternenboot zur Verfügung stellen."



Die Organisatorin der Veranstaltung Dr. Hildebrandt zog schließlich eine positive Bilanz: "Im Rahmen unseres ersten Sportmedizinischen Symposiums konnte ein guter umfassender Einblick in das spannende Feld der Sportmedizin mit all ihren Facetten gegeben werden. Die Referenten haben unter anderem über wissenschaftliche Inhalte, Fallbeispiele und praktische Anwendungen des Olympiastützpunktes, des Landessportbundes und der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) berichtet. Es wurde klar, wie wichtig die spezielle Kompetenz im Bereich des Sportes letztlich für jeden Athleten ist."

Universitätsklinikum Bonn

